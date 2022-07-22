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Agressão

Após briga com marido, mulher é espancada pela sogra em Cariacica

Com vários ferimentos pelo corpo, vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada a um hospital; agressores foram presos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jul 2022 às 10:23

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 10:23

Sogra utilizou barra de ferro retangular para agredir a mulher em Cariacica nesta quinta-feira (21)
Barra de ferro utilizada para agredir a vítim Crédito: Oliveira Alves
Uma mulher de 33 anos teve o pescoço segurado pelo companheiro e foi golpeada com uma barra de ferro pela sogra, na noite desta quinta-feira (21), em Flexal I, Cariacica, na Grande Vitória. A vítima relatou à Polícia Militar que a violência ocorreu após uma discussão com o companheiro, de 35 anos.
Vizinhos relataram que o agressor teria segurado a vítima pelo pescoço para que a sogra dela, de 67 anos, a golpeasse com uma barra de ferro. As agressões — que ocorreram na frente dos dois filhos do casal — só pararam após a intervenção de populares.
De acordo com um vizinho ouvido pela reportagem da TV Gazeta, que  pediu para não ser identificado, a discussão teria ocorrido porque a vítima não quis beber cerveja com o marido e a sogra. "Ela falou que não ia tomar cerveja porque tinha que trabalhar no dia seguinte, esse foi o motivo. Depois que a espancaram na rua, foram beber para comemorar", contou.
Um outro vizinho que também não quis se identificar explicou à reportagem que a discussão começou dentro da casa da mulher, por volta das 23h, e terminou na rua.  "Foi assustador, ela estava muito machucada. Consegui dar água, dipirona, ela reclamava de muita dor. Vi que ela estava fraca, liguei logo para a polícia e para o Samu porque fiquei com medo que ela morresse", contou.
Quando militares chegaram ao local, a vítima estava com diversas lesões, a mais grave na cabeça. Os policiais deram voz de prisão para os agressores. A sogra da mulher ainda tentou fugir, mas foi alcançada pelos PMs.
A mulher ferida foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 

PRISÕES

A Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da lei Maria da Penha.
Já a sogra da vítima foi autuada em flagrante por desacato e lesão corporal qualificada na forma da lei Maria da Penha. Ainda segundo a corporação, a vítima solicitou medida protetiva de urgência.
A sogra e o companheiro da vítima foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. 

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