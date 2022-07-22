Após briga com marido, mulher é espancada pela sogra em Cariacica

Barra de ferro utilizada para agredir a vítim Crédito: Oliveira Alves

Uma mulher de 33 anos teve o pescoço segurado pelo companheiro e foi golpeada com uma barra de ferro pela sogra, na noite desta quinta-feira (21), em Flexal I, Cariacica , na Grande Vitória . A vítima relatou à Polícia Militar que a violência ocorreu após uma discussão com o companheiro, de 35 anos.

Vizinhos relataram que o agressor teria segurado a vítima pelo pescoço para que a sogra dela, de 67 anos, a golpeasse com uma barra de ferro. As agressões — que ocorreram na frente dos dois filhos do casal — só pararam após a intervenção de populares.

De acordo com um vizinho ouvido pela reportagem da TV Gazeta, que pediu para não ser identificado, a discussão teria ocorrido porque a vítima não quis beber cerveja com o marido e a sogra. "Ela falou que não ia tomar cerveja porque tinha que trabalhar no dia seguinte, esse foi o motivo. Depois que a espancaram na rua, foram beber para comemorar", contou.

Um outro vizinho que também não quis se identificar explicou à reportagem que a discussão começou dentro da casa da mulher, por volta das 23h, e terminou na rua. "Foi assustador, ela estava muito machucada. Consegui dar água, dipirona, ela reclamava de muita dor. Vi que ela estava fraca, liguei logo para a polícia e para o Samu porque fiquei com medo que ela morresse", contou.

Quando militares chegaram ao local, a vítima estava com diversas lesões, a mais grave na cabeça. Os policiais deram voz de prisão para os agressores. A sogra da mulher ainda tentou fugir, mas foi alcançada pelos PMs.

PRISÕES

A Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da lei Maria da Penha.

Já a sogra da vítima foi autuada em flagrante por desacato e lesão corporal qualificada na forma da lei Maria da Penha. Ainda segundo a corporação, a vítima solicitou medida protetiva de urgência.