Distribuidora de bebidas era usada para lavar dinheiro do tráfico no ES

Para tirar o dinheiro sujo das mãos, o chefe do tráfico da região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, usava uma distribuidora de bebidas e uma loja de roupas femininas registradas em nome de um laranja, de acordo com a Polícia Civil. Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos, foi preso em uma operação nesta quinta-feira (21), junto a oito integrantes da organização criminosa que ele comandava, o Terceiro Comando Puro (TCP).
"Eles pegam esse dinheiro sujo, transformam em dinheiro limpo e inserem novamente na organização. Aí já começam a arrecadar armas de fogo melhores, compram mais drogas. Tudo isso vai causando fortalecimento do grupo, e, consequentemente, eles querem assumir mais bocas de fumo, causando mais homicídios. É um efeito em cascata", pontuou o delegado Alan de Andrade, adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
"LARANJA" EM PORTUGAL
De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o laranja usado no registro das lojas mora em Portugal há dois anos, mas o nome dele não foi revelado pela polícia. "Visitamos os estabelecimentos, mas não tínhamos autorização para fechá-los. Seria outro procedimento para caçar esse CNPJ, mas seguimos investigando", explicou o delegado Romualdo Gianordoli.
A PRISÃO
Wende Oliveira de Almeida foi capturado em um prédio numa região de alto padrão em Itaparica. Além dele, a esposa, cunhado e um tio foram presos. Apesar de ordenar diversos ataques realizados pela facção, o chefe era cuidadoso: nenhuma arma foi encontrada na casa dele.
"É muito difícil prender uma liderança como essa porque não costumam guardar flagrante. Eles não têm que pegar em armas, não fazem ataques diretamente, apesar de comandarem todos. Conseguimos chegar no núcleo específico deles: familiares, quem lava dinheiro. Realmente desarticulamos os principais integrantes da quadrilha"
OPERAÇÃO "OBITUARY"
A operação "Obituary" cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e prendeu nove pessoas, sendo duas delas em flagrante. Além de Wende e familiares, a polícia conseguiu capturar o gerente do tráfico da boca conhecida como "Pingo D'água", em Alecrim, e o chefe do tráfico de Jardim Marilândia, todos eles integrantes da facção TCP.
Na casa de Wende, foram apreendidos dois carros: um Honda Civic e um Toyota Corolla. Em outros endereços da gangue, a polícia encontrou quatro armas, sendo dois revólveres de calibre 32, um de calibre 38 e uma pistola 635. Mais de R$ 15 mil em espécie também foram recolhidos durante as buscas.
FOTOS DE CORPOS, A PRÁTICA PERVERSA
Os atiradores do TCP eram frios: para comprovar que os homicídios foram realmente consumados, eles costumavam enviar fotos dos corpos de rivais assassinados para o chefe da facção. Daí o nome da operação, batizada de "Obituary", que, em inglês, significa "obituário".
"Esse grupo é muito violento, age geralmente com vários indivíduos dentro do veículo. Vários descem do carro, e eles não utilizam apenas uma arma, costumam usar metralhadoras. Há relatos até de fuzil na região", disse o delegado Andrade.
Além das fotos dos mortos, eles ostentavam armas. "Eles ostentavam muito armamento, mas o específico dessa facção é que eles gostavam de mandar as fotos dos alvos que eles conseguiam abater, e dava para ver que era uma foto tirada por quem tinha matado, porque dava para ver que ainda não tinha perícia no local e nem isolamento", completou Gianordoli.