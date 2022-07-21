Membros de facção no ES enviavam fotos de rivais mortos para chefe do tráfico

Líder de organização criminosa foi preso em prédio de alto padrão de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

O delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp), contou à reportagem da TV Gazeta que o nome da operação foi decorrente das fotos, que eram enviadas pelos criminosos ao chefe da organização criminosa, Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos.

Wende foi preso no prédio onde mora, um condomínio de alto padrão em Itaparica, em Vila Velha. Além dele, a esposa, uma cunhada e outro familiar também foram presos na operação. Todos eles possuem envolvimento no tráfico de drogas, segundo a polícia.

A reportagem de A Gazeta teve acesso a vídeos de câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, é possível ver Wende com a esposa e três crianças, que são filhas do casal. Outro vídeo mostra o momento da prisão de Wende. Assista abaixo:

A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, dentre os quais nove pessoas foram presas. Apenas a identidade de Wende foi divulgada.

Delegado Alan Moreno de Andrade, que comandou a operação em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, que comanda a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a operação aconteceu simultaneamente em vários bairros da cidade. A princípio, de acordo com o delegado, dinheiro e veículos foram apreendidos e o material encontrado pela polícia - como drogas e armas - ainda está sendo quantificado.