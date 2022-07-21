Chefe do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha é preso em prédio de luxo

Apontado como o chefe do tráfico na região da Grande Santa Rita foi preso em um prédio de alto padrão em Itaparica Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta/Arquivo

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas da região da Grande Santa Rita, em Vila Velha , foi preso em um condomínio de alto padrão do bairro Itaparica.

A prisão do suspeito, que não teve a identidade revelada, aconteceu durante uma operação da Polícia Civil , denominada Operação "Obituary" (obituário, em inglês), na manhã desta quinta-feira (21), que visa a desarticular uma organização criminosa que comanda o comércio ilegal de entorpecentes do município.

A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, dentre os quais nove pessoas foram presas, incluindo criminosos e familiares deles.

Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, que comanda a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a operação aconteceu simultaneamente em vários bairros da cidade. A princípio, de acordo com o delegado, dinheiro e veículos foram apreendidos e o material encontrado pela polícia - como drogas e armas - ainda está sendo quantificado.

"São chefes do tráfico de drogas da região, esposa e familiares. São pessoas importantes do tráfico da região. O chefe do tráfico de drogas da região foi preso em um prédio de alto padrão em Itaparica, ele e a esposa dele. Demonstra como esses bandidos trabalham, eles usam a ostentação para angariar mais pessoas para o tráfico de drogas", disse o delegado, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Delegado Alan Moreno de Andrade, que comandou a operação em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes