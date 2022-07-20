Falso funcionário dá golpe do "posso ajudar" em clientes de banco no ES

A mulher de 69 anos, que pediu para não ser identificada, contou à reportagem que foi ao banco para consultar o saldo da conta dela e viu um homem bem-vestido que estava auxiliando quem precisasse de ajuda. Próximo a ele, havia uma mulher pedindo informações.

Ela registrou um Boletim Unificado (BU) junto à Polícia Militar e, no documento, a corporação descrevo o homem como um falso funcionário que se aproximava das pessoas no local para aplicar o golpe com a ajuda de uma mulher, que age distraindo as vítimas.

Segundo a vítima, ela foi abordada pelo homem quando estava na fila da agência. “Ele chegou perto de mim e falou para eu ficar um pouco atrás da fila. Depois, me ajudou a ver o meu saldo. Eu falava as informações e ele apertava para ver o meu saldo”, comentou.

A mulher explicou que pediu ajuda ao homem porque ficou com medo do cartão ser bloqueado, visto que ela já havia tentado ver o saldo antes, em outro dia, mas não conseguiu. Ela acabou passando os dados do cartão para ele. "Precisamos falar disso (o golpe) para que outras pessoas não caiam também", disse.

MULHER É SUSPEITA DE AJUDAR GOLPISTA

Enquanto o homem recebia os dados da moradora para ajudá-la a verificar o saldo, uma outra mulher que estava no local pedindo informações perguntou à vítima se ela sabia explicar onde ficava a agência dos Correios. “A moça me distraía”, falou.

Segundo a vítima, o homem ficou com o cartão enquanto ela conversava com a mulher. “Ele trocou o meu cartão, me deu outro e coloquei na bolsa. Na loteria vi ser outro cartão”, contou. Ela disse que o cartão tinha o nome de outra pessoa e só continha R$ 0,10.

Ela, então, resolveu voltar ao banco onde ocorreu o golpe. “Voltei e chamei o diretor. Ele me disse que pegaram R$ 2 mil e já estavam programando pegar mais R$ 5 mil, mas conseguiram bloquear antes que tirassem mais dinheiro. O banco informou que não tem como me ressarcir”, lamentou.

OUTRA VÍTIMA

De acordo com a vítima, outra cliente que estava na mesma agência também caiu no golpe. “A encontrei na delegacia e ela falou que tinha passado por isso e perdeu R$ 10 mil”, contou.

O Boletim Unificado (BU) da PM em relação a esse outro caso informa que uma mulher de 64 anos relatou ter ido à agência da Caixa Econômica Federal, também no bairro Guandu, na manhã do dia 15 de julho, para consultar o saldo.

Ainda de acordo com o documento, a vítima aguardava a ajuda de um funcionário e uma mulher a distraiu enquanto o homem substituiu o cartão dela por outro, em nome de uma pessoa desconhecida. “Bloqueou o cartão, mas antes realizaram saques e pagamentos que totalizaram o valor de R$ 10 mil. Comparece nesta unidade policial para solicitar providências”, anunciou a polícia.

CASO É INVESTIGADO

Polícia Civil informou, em nota, que os dois boletins estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou.

Diante disso, ressalta que “a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”.

O QUE DIZ A AGÊNCIA

A Caixa Econômica Federal comunicou que atua junto com os órgãos de segurança pública nas investigações que combatem a fraude. Além disso, orienta aos clientes não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo sendo dentro das agências. Confira a nota na íntegra:

A CAIXA informa que atua juntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem a fraude. O banco ressalta ainda que monitora seus produtos e serviços na identificação e investigação de casos suspeitos e na prevenção a fraudes e golpes.

A CAIXA esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.

O banco orienta os seus clientes a não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso necessitem de atendimento, devem sempre procurar um empregado da CAIXA devidamente identificado.

Destacamos os principais cuidados que devem ser observados:

Não forneça senhas ou outros dados de acesso em sites ou aplicativos não oficiais, bem como em ligações telefônicas.

Desconfie de mensagens solicitando dinheiro, mesmo sendo pessoas próximas, pois o telefone pode ter sido clonado.



Desconfie de SMS, e-mail ou qualquer forma de comunicação dizendo ser de seu banco, mas que seja de número celular comum e contenha erros de escrita.



Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário.



Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.



A CAIXA jamais solicita senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.



A CAIXA não solicita ao cliente o desbloqueio ou cadastramento de novos dispositivos móveis (celulares).



O banco disponibiliza orientações de segurança em seu portal da internet (www.caixa.gov.br/seguranca).