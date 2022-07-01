Suspeito de aplicar golpes com pacotes de viagens no ES e no RJ é preso

Um homem de 31 anos foi preso no bairro Acapulco, em Marataízes , no Sul do Estado , suspeito de aplicar golpes por meio de uma agência de viagens. Segundo investigações da Polícia Civil , ele ofertava pacotes de excursões e os clientes que compravam não conseguiam viajar, nem recebiam o dinheiro de volta.

A prisão foi realizada na última segunda-feira (27) pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em cumprimento de mandado, e divulgada nesta sexta-feira (1º). De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações apontam que mais de 40 pessoas foram vítimas do suspeito no Espírito Santo e no Rio de Janeiro

Titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, o delegado Renato Barcellos disse que tramitam na unidade policial diversos procedimentos investigativos em relação aos golpes praticados pelo homem.

Segundo a polícia, há também várias outras informações, por meio de Boletins de Ocorrência (BO), sobre petições protocoladas por advogados, assim como reclamações no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) sobre os pacotes de viagens ofertados para clientes e que não foram realizados.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com as diligências, o suspeito realizava desde 2019 o mesmo modus operandi. “Os pacotes ofertados abaixo do valor de mercado eram comprados por terceiros, sem nenhuma garantia de que seriam cumpridos. O suspeito ofertava as viagens aos clientes com base na cotação do dia, referente a milhas que são comercializadas livremente em sites da internet” contou o delegado.

O delegado explicou que, antes de realizar as compras, os clientes pagavam pelo valor apresentado. “Porém, quando os compradores iriam de fato adquirir essas milhas correspondentes à viagem prometida pelo valor flutuante, já pago por eles, já havia subido ou as milhas tinham sido vendidas a outros negociantes”, informou.

O delegado ainda disse que “o suspeito, mesmo sabendo da probabilidade real de frustração do acordo com as vítimas, mantinha os clientes no erro e eles descobriam no próprio dia do embarque que não fariam a viagem”.

PRÓXIMO PASSO DO SUSPEITO

Para o delegado Renato Barcellos, o próximo passo do suspeito seria tentar alternativas mais baratas. "Tentaria até que os clientes desistissem ou aceitassem outros pacotes totalmente diversos do que ele oferecia, uma vez que já estavam vulneráveis, obtendo, dessa forma, vantagem em cima das transações efetuadas pelas vítimas”, explicou.

Ainda segundo a corporação, o homem mantinha uma agência de viagens no bairro Cidade Nova, em Marataízes, e tinha registro de pessoa jurídica em cartório. A empresa também contava com redes sociais, por onde o suspeito mantinha contato com os clientes e fazia propagandas para atrair a atenção deles. Após a prisão do homem, o estabelecimento teve as atividades encerradas e foi encaminhado um ofício ao Instagram para a suspensão da conta, conforme a Polícia Civil.