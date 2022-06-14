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Cobrança de propina

Operação da PF investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em Marataízes

Segundo a Polícia Federal, servidores são investigados por terem cobrado até 10% do valor de contratos a empresários que prestaram serviços ao município

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 08:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jun 2022 às 08:57
Prefeitura de Marataízes quer criar mais de 60 cargos comissionados
Prefeitura de Marataízes quer criar mais de 60 cargos comissionados Crédito: Prefeitura de Marataízes
A Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta terça-feira (14) para investigar supostas solicitações de propina que teriam sido cobradas por agentes públicos do município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo as investigações, era cobrado até 10% do valor de contrato de empresários que prestaram serviços ao município.
A Operação Salvação, segundo a PF, investiga os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo servidores públicos em contrato da área da saúde custeado com verbas federais.
De acordo com o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e três ordens judiciais de afastamento temporário das funções públicas, além de sequestro de bens.
“A operação investiga suposta solicitação de propinas, perpetradas, em tese, por agentes públicos do município de Marataízes. As investigações apontam indícios que os agentes públicos cobravam vantagens indevidas a empresários que prestavam serviços ao município. Essas propinas giravam em torno de 5% a 10 % do contrato, com possíveis manobras de dissimulação da origem ilícita das propinas”, disse Ricas.

PREFEITURA DE MARATAÍZES

A operação contou com a participação de 26 policiais federais. Os locais onde os policiais atuaram no município não foram informados pela Polícia Federal. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Marataízes informou que não possui posicionamento sobre a ação, no momento. 

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