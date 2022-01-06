Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na cabeça e no tórax no Sul do ES

O corpo de jovem identificado como Mathias dos Santos Barbosa, de 18 anos, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta quinta-feira (06), na localidade de Sol Nascente, no interior de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A motivação para o crime ainda é desconhecida da polícia.
O rapaz foi encontrado por pessoas que passavam pelo local por volta das 6h30. De acordo com a Polícia Militar, foram encontradas três perfurações no corpo dele, sendo três na cabeça e um no tórax. Ao lado do jovem foram encontradas duas cápsulas deflagradas de calibre .380.
Mathias da foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi demandada sobre o crime e não houve retorno até a publicação da reportagem. O texto será atualizado assim que a PC se manifestar.