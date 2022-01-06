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Em Marataízes

Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na cabeça e no tórax no Sul do ES

Mathias dos Santos Barbosa, de 18 anos, foi localizado já sem vida na manhã desta quinta-feira (6). Ao lado dele, cápsulas deflagradas foram encontradas por pessoas que encontraram o corpo
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 jan 2022 às 12:53

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:53

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O corpo de jovem identificado como Mathias dos Santos Barbosa, de 18 anos, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta quinta-feira (06), na localidade de Sol Nascente, no interior de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A motivação para o crime ainda é desconhecida da polícia.
O rapaz foi encontrado por pessoas que passavam pelo local por volta das 6h30. De acordo com a Polícia Militar, foram encontradas três perfurações no corpo dele, sendo três na cabeça e um no tórax. Ao lado do jovem foram encontradas duas cápsulas deflagradas de calibre .380.
Mathias da foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi demandada sobre o crime e não houve retorno até a publicação da reportagem. O texto será atualizado assim que a PC se manifestar. 

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