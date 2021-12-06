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Litoral Sul

Jovens são baleados dentro de casa em Marataízes

Um homem e uma mulher, ambos de 18 anos, foram baleados na localidade de Nova Canaã. Eles afirmaram à PM que não eram o alvo dos atiradores
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 dez 2021 às 13:13

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 13:13

Delegacia de Marataízes
Caso será investigado pela Delegacia de Marataízes Crédito: Reprodução/Google Maps
Dois jovens, um rapaz e uma garota, de 18 anos, foram baleados na noite deste domingo (5), quando estavam em uma casa na localidade de Nova Canaã, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Eles afirmaram à Polícia Militar que não eram o alvo dos atiradores e que os criminosos procuravam uma mulher.
Segundo o registro da Polícia Militar, a jovem baleada disse que estava na casa apenas de passagem quando foi surpreendida pelos tiros. Já o rapaz contou que estava no local, pois iria encontrar amigos que residem próximo da residência. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o ato foi detido. Para que a apuração seja preservada, a polícia informou que nenhuma outra informação será repassada. A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e não é necessário se identificar para denunciar.

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