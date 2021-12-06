Jovens são baleados dentro de casa em Marataízes

Dois jovens, um rapaz e uma garota, de 18 anos, foram baleados na noite deste domingo (5), quando estavam em uma casa na localidade de Nova Canaã, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Eles afirmaram à Polícia Militar que não eram o alvo dos atiradores e que os criminosos procuravam uma mulher.
Segundo o registro da Polícia Militar, a jovem baleada disse que estava na casa apenas de passagem quando foi surpreendida pelos tiros. Já o rapaz contou que estava no local, pois iria encontrar amigos que residem próximo da residência. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o ato foi detido. Para que a apuração seja preservada, a polícia informou que nenhuma outra informação será repassada. A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e não é necessário se identificar para denunciar.