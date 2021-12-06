Cinco pessoas são assassinadas a tiros no Norte e Noroeste do ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Alto Rio Novo, Linhares e As últimas horas foram marcadas pela violência no Norte e no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar confirmou cinco homicídios entre a noite de sábado (4) e a madrugada desta segunda-feira (6), em quatro municípios diferentes: São Mateus Jaguaré . Todas as vítimas são homens mortos a tiros. O primeiro crime foi registrado por volta das 22h de sábado, em São Mateus, e o quinto às 3h de segunda, na mesma cidade.

SÃO MATEUS

O último registro, segundo informações da Polícia Militar, foi na madrugada desta segunda-feira. Um homem foi encontrado com perfurações na cabeça e no tronco na zona rural de São Mateus , Região Norte. O corpo dele estava em chamas e ficou parcialmente carbonizado. Por conta disso, a polícia não conseguiu identificá-lo, segundo o boletim da PM. Testemunhas relataram que o autor dos disparos estaria em um carro Peugeot preto.

ALTO RIO NOVO

Na noite de domingo, na localidade de Monte Carmelo, em Alto Rio Novo , Região Noroeste, a vítima, identificada como João Gomes Neto, estava em uma cavalgada e levou um tiro na nuca. Pessoas no local disseram que viram duas pessoas portando armas durante o evento, mas ninguém soube informar à polícia quem efetuou os disparos.

JAGUARÉ

Em Jaguaré , no Norte do Estado, um jovem de 21 anos foi morto dentro de um bar com três disparos. O caso ocorreu na tarde de domingo, no bairro São Brás. Ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. No entanto, o comandante do Batalhão da Polícia Militar do município, major Borba, conta que a vítima tinha histórico criminal. “O envolvimento da vítima com diversos crimes pode nos dar uma direção do que pode ter causado o homicídio, o tipo de ambiente que convivia”, diz Borba.

LINHARES

TV Gazeta Norte, no bairro Canivete, em De acordo com informações da, no bairro Canivete, em Linhares , também na Região Norte, um jovem de 19 anos foi morto na tarde de domingo.

SÃO MATEUS

Por fim, na noite de sábado, em Nestor Gomes, distrito de São Mateus, um homem foi encontrado caído em cima de uma bicicleta com o rosto coberto de sangue, com oito perfurações na cabeça e uma na axila. Segundo o boletim da PM, a esposa da vítima esteve no local e informou que o marido tinha saído temporariamente da Penitenciária Regional de Linhares e não sabia o que poderia ter motivado o homicídio ou quem seria o autor.

LOCAL MAIS VIOLENTO DO ES

O distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, é líder em violência no Estado. De janeiro a outubro deste ano, acumula 16 homicídios dolosos — média de mais de uma caso por mês, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O levantamento foi divulgado no fim de novembro pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. O levantamento foi divulgado no fim de novembro pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil comentou sobre os casos. Veja a resposta na íntegra:

São Mateus

A Polícia Civil informa que os dois casos seguem sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Mateus. Ambos os crimes já possuem autoria definida. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Jaguaré

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Alto Rio Novo

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Linhares

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informa que está ciente dos homicídios ocorridos nas regiões e que investiga todos os casos e realiza, periodicamente, operações para cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão. As operações ocorrem também em conjunto com a Polícia Militar, como, por exemplo, as Operações do Estado Presente, que acontecem nas regiões norte e noroeste do Estado. Entretanto, a Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.