Polícia investiga morte de criança de 2 anos em Santa Maria de Jetibá

A Polícia Civil vai investigar a morte de uma criança de 2 anos, que teria sido vítima de um afogamento em Alto Santa Maria, distrito de Santa Maria de Jetibá, na Região Central Serrana. O caso foi registrado nesta quinta-feira (2).
Informações apontam que a criança teria caído em uma caixa seca. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) do município, e disse que vai apurar as circunstâncias do fato. Segundo a corporação, detalhes não serão divulgados por enquanto.
Caixas secas são reservatórios tecnicamente dimensionados, construídos, em geral, nas margens de estradas para captar as águas de chuva. A técnica evita enxurradas, erosão, assoreamento dos rios e depredação das estradas pela chuva.
A reportagem demandou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas as corporações informaram que não foram acionadas para atender a ocorrência.