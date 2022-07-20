Conflitos em Vitória: roupa camuflada é apreendida em operação

Batalhão de Ações com Cães apreende roupa camuflada e drogas no Moscoso Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) fizeram duas apreensões na região. Nove policiais e três cachorros subiram o Morro do Moscoso até a pracinha, local que aparece nos vídeos divulgados por criminosos, que ostentaram armas para ameaçar traficantes rivais (veja abaixo).

De acordo com a Polícia Militar , no final da ladeira, em uma área de mata, uma equipe encontrou uma sacola com 80 pinos de cocaína e ecstasy, um conjunto de roupa camuflada e uma touca camuflada.

Já no Morro do Cabral, as equipes faziam a ronda quando três homens começaram a correr por uma escadaria. Um deles deixou um par de chinelos para trás, e os policiais mostraram o calçado para o cão de busca que, após quatro minutos e 40 segundos de rastreamento, localizou o rapaz em uma pedra.

O homem fugiu novamente e, no caminho, os militares localizaram crack, uma balança de precisão e R$ 675. Todos os materiais foram levados para a Delegacia Regional de Vitória (veja abaixo).

Materiais apreendidos no Morro do Moscoso e no Cabral

CLIMA TENSO NA REGIÃO

A Família Capixaba (AFC). Aliado à Piedade, à Fonte Grande, ao Alagoano e à Ilha do Príncipe, o grupo conta com o apoio do Morro dos Gamas, em De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, a quadrilha que atua no Morro do Moscoso pertence à facção criminosa. Aliado à Piedade, à Fonte Grande, ao Alagoano e à Ilha do Príncipe, o grupo conta com o apoio do Morro dos Gamas, em Cariacica

"Esse apoio é com munições, armas e outros bandidos para darem ataques e ganharem território", explicou o comandante-geral.

Primeiro Comando de Vitória (PCV), uma das maiores facções do Do outro lado, rival do Moscoso, está o Morro do Cabral. Ligado ao Morro da Capixaba, o grupo criminoso dos bairros pertence ao, uma das maiores facções do Espírito Santo , com sede no Bairro da Penha e em São Benedito. Esses dois últimos fazem o papel do "apoio", enviando armas e "soldados" do crime.

A briga entre os rivais, de acordo com informações apuradas na região, quando a TV Gazeta esteve no local, teria estourado após um homicídio que aconteceu no último domingo (17), na Ilha do Príncipe. Desde então, um grupo começou a atacar o outro.

Por conta da tensão, o policiamento foi reforçado nos morros, com apoio do BAC e do Batalhão de Missões Especiais (BME).

"São tropas que têm a determinação de qualquer tipo de enfrentamento por parte desses criminosos na medida do estrito cumprimento do dever legal, fazer o uso da força. E aí eu falo força da arma de fogo mesmo. Não vamos recuar em relação a esses indivíduos", destacou o coronel Caus.

Nesta terça-feira (19), um dos criminosos que aparece ostentando arma nos vídeos que circularam nas redes sociais foi preso: trata-se de Rafael Siqueira, de 35 anos. Ele é apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas do Moscoso. Com ele, havia duas pistolas, carregadores, duas placas de colete balístico, quatro celulares e até munições de fuzil (veja abaixo).