Bairro Feu Rosa

Homem invade escola para fugir de linchamento e é agredido na Serra

Segundo a PM, o homem foi acusado pela população de cometer furtos e roubos e acabou agredido por cerca de 15 pessoas. Ele foi socorrido para um hospital e ninguém foi detido
Júlia Afonso

20 jul 2022 às 17:04

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 17:04

Um homem de 30 anos invadiu uma escola municipal para fugir de um linchamento na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Feu Rosa, na Serra. Ele estava sendo acusado pela população de praticar roubos e furtos na região e acabou levando uma surra de cerca de quinze pessoas.
De acordo com a Polícia Militar, o homem aproveitou o momento em que uma funcionária da escola abriu o portão, para a saída de outra pessoa, e invadiu o local.
A multidão continuou perseguindo o homem, que foi agredido e ficou caído no chão. A polícia foi acionada, mas o grupo fugiu antes da chegada da viatura e ninguém foi preso. O ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Questionada, a Prefeitura da Serra disse que "a Secretaria de Educação da Serra não tem conhecimento desta ocorrência".

