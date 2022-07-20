Ladrão rompe cadeado em segundos e leva bicicleta em Sooretama

A agilidade de um ladrão impressionou o dono de uma bicicleta furtada no Centro de Sooretama , no Norte do Espírito Santo , na noite de terça-feira (19). A imagem captada pela câmera mostra o homem chegando. Após passar em frente à bicicleta, ele observa o movimento da rua, pega um alicate e rompe o cadeado que prendia ao bicicletário. Em seguida, ele foge pedalando. Tudo acontece em poucos segundos.

A vítima ainda apareceu no vídeo, com uma camisa azul, antes do crime acontecer. Leonardo Santiago, de 33 anos, trabalha em uma loja que vende bicicletas logo ao lado, na mesma rua.

“Eu sempre deixo ela lá, trancada. Fiquei impressionado pela habilidade dele ao cortar cadeado e a rapidez para sair. É um local com câmera, em rua movimentada do Centro. Eu fiquei em choque ao observar a facilidade em perder o bem. A gente fica abalado e ainda estou sem acreditar”, relatou o dono da bicicleta.

O modelo do item roubado é avaliado em aproximadamente R$ 3,7 mil. “Eu a uso para trabalho e praticar esporte. A gente usa muito a bicicleta no nosso dia a dia na cidade. Agora não tenho mais nenhuma”, concluiu Santiago.

Após o ocorrido, a vítima falou que fez o registro de um boletim de ocorrência pela internet para que o crime seja investigado e ela possa recuperar a bicicleta.

Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem também procurou a Polícia Civil . Por nota, a corporação orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.