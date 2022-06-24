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Um ferido

Carreta pega fogo em acidente e interdita a BR 101 em Sooretama

Acidente ocorreu  no km 109,9, na tarde nesta sexta-feira (24), e deixou uma pessoa ferida. Pista ficou totalmente interditada até as 15h37, e trânsito agora flui em sistema de pare e siga

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 15:10

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 jun 2022 às 15:10
Uma carreta caiu de uma ribanceira e pegou fogo por volta das 14h10 desta sexta-feira (24), na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Acidente ocorreu no km 109,9 e deixou uma pessoa ferida. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga pegou fogo e, devido à fumaça, a pista ficou totalmente interditada até as 15h37. O trânsito no local foi parcialmente liberado e segue em sistema de pare e siga.
Carreta pega fogo em acidente e interdita BR 101, em Sooretama
Por conta do acidente, a BR 101 está interditada no km 109,9, em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

24/06/2022 - 4:14
Após publicação desta matéria, a PRF informou que a pista havia sido parcialmente liberada, em sistema de pare e siga. O texto foi atualizado.

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