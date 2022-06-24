Carreta pega fogo em acidente e interdita a BR 101 em Sooretama

Uma carreta caiu de uma ribanceira e pegou fogo por volta das 14h10 desta sexta-feira (24), na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Acidente ocorreu no km 109,9 e deixou uma pessoa ferida. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga pegou fogo e, devido à fumaça, a pista ficou totalmente interditada até as 15h37. O trânsito no local foi parcialmente liberado e segue em sistema de pare e siga.
Atualização
24/06/2022 - 4:14
Após publicação desta matéria, a PRF informou que a pista havia sido parcialmente liberada, em sistema de pare e siga. O texto foi atualizado.