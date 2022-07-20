Homem é assassinado a tiros no bairro Rio Marinho, em Vila Velha

Moradores disseram aos policiais que o homem era dono de um ferro-velho que fica na região. Ainda segundo relatos, a vítima estava perto do estabelecimento quando um homem armado, usando roupas brancas, teria chegado atirando.

A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes sobre a investigação. Se houver retorno, o texto será atualizado.

A região registrou outro caso de violência nesta semana: no último dia 16, um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no bairro. Suspeitos armados teriam chegado de carro disparando. Na ocasião, a vítima foi atingida mais de 10 vezes. O crime, de acordo com informações iniciais da investigação, teria relação com o tráfico de drogas.