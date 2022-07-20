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Vítima tinha 71 anos

Homem é assassinado a tiros no bairro Rio Marinho, em Vila Velha

Crime aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira(20). Segundo a PM, ainda não há detidos e ninguém soube informar a autoria ou a motivação para o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 14:40

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 14:40

Homem de 71 anos foi morto no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, nesta quarta (20)
Homem de 71 anos foi morto no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, nesta quarta (20) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem de 71 anos foi assassinado a tiros no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, por volta das 11h desta quarta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, ainda não há detidos e ninguém soube informar a autoria ou a motivação para o crime.
Moradores disseram aos policiais que o homem era dono de um ferro-velho que fica na região. Ainda segundo relatos, a vítima estava perto do estabelecimento quando um homem armado, usando roupas brancas, teria chegado atirando. 
A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes sobre a investigação. Se houver retorno, o texto será atualizado.

ASSSINATO HÁ 4 DIAS NO MESMO BAIRRO

A região registrou outro caso de violência nesta semana: no último dia 16, um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no bairro. Suspeitos armados teriam chegado de carro disparando. Na ocasião, a vítima foi atingida mais de 10 vezes. O crime, de acordo com informações iniciais da investigação, teria relação com o tráfico de drogas. 

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