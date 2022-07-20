Policial militar é baleado na barriga em Marataízes

Um cabo da Polícia Militar foi baleado na barriga, na tarde desta terça-feira (19), em frente a campo de futebol, na Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Um homem passou de carro, atirou contra o militar e fugiu. A motivação do crime é desconhecida.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime foi registrado na Rua Capitão Miguel, por volta das 15h30. O cabo contou aos militares que havia sido alvejado na barriga por um homem que passou por ele em um veículo, um Fiat Palio de cor cinza. O suspeito parou o carro, atirou e fugiu na sequência.
O policial foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado ao Pronto Atendimento da região, onde permaneceu sob observação. Nenhum suspeito, segundo a Polícia Militar, foi localizado no momento do fato.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Denuncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo 181.