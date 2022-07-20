Policial militar é baleado na barriga em Marataízes

A Polícia Militar foi ao local onde o policial foi baleado em Marataízes

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime foi registrado na Rua Capitão Miguel, por volta das 15h30. O cabo contou aos militares que havia sido alvejado na barriga por um homem que passou por ele em um veículo, um Fiat Palio de cor cinza. O suspeito parou o carro, atirou e fugiu na sequência.