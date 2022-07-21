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Na BR 101

Após perseguição, PRF apreende quase 150 kg de maconha em São Mateus

Motorista recebeu ordem de parada e não obedeceu. Houve uma perseguição, até que o veículo saiu da pista. O condutor conseguiu fugir
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jul 2022 às 09:34

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 09:34

Mais de 140 kg de droga foram encontradas dentro de um carro em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (20). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, houve uma perseguição na BR 101 até que o veículo acabou saindo da pista. O motorista conseguiu fugir.
A PRF deu ordem de parada ao condutor do carro, mas ele não obedeceu. A partir disso, a polícia o seguiu. Tinha, no total, 142 kg de droga, guardadas em caixas de papelão no porta-malas e no banco traseiro.
Até o momento, o motorista não foi localizado.

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