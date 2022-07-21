Após perseguição, PRF apreende quase 150 kg de maconha em São Mateus

Mais de 140 kg de droga foram encontradas dentro de um carro em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (20). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, houve uma perseguição na BR 101 até que o veículo acabou saindo da pista. O motorista conseguiu fugir.
A PRF deu ordem de parada ao condutor do carro, mas ele não obedeceu. A partir disso, a polícia o seguiu. Tinha, no total, 142 kg de droga, guardadas em caixas de papelão no porta-malas e no banco traseiro.
Até o momento, o motorista não foi localizado.