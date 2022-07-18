Estrada para Guriri

Mulher morre atropelada por caminhão em rodovia de São Mateus

Motorista relatou para a PM que buzinou para tentar evitar o acidente na manhã desta segunda-feira (18). Vítima seria uma andarilha muito conhecida na região
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:03

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:03

Corpo da vítima caído ao chão em São Mateus
Vítima foi atropelada por um caminhão na estrada que liga São Mateus a Guriri Crédito: TV Gazeta Norte
Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (18) na rodovia Othovarino Duarte Santos, estrada que liga São Mateus ao balneário de Guriri, no Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima é uma andarilha bastante conhecida na cidade. Ela estava sem documentação e não foi possível identificá-la. O motorista do veículo foi levado para o Batalhão da PM para fazer o teste do bafômetro.
O condutor do caminhão relatou para os policiais que tentou evitar o acidente e buzinou antes para a vítima.  O trânsito ficou interditado em meia pista e sendo orientado pela PM, mas já foi liberado. Há ainda uma pequena lentidão no local.

BAFÔMETRO FALHOU

A polícia tentou fazer o teste do bafômetro, mas o equipamento falhou no momento. Por isso, o motorista do caminhão foi levado ao batalhão para a realização do mesmo. 
A PC foi procurada pela reportagem e informou que a ocorrência está em andamento.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

