Mulher morre atropelada por caminhão em rodovia de São Mateus

Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (18) na rodovia Othovarino Duarte Santos, estrada que liga São Mateus ao balneário de Guriri, no Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima é uma andarilha bastante conhecida na cidade. Ela estava sem documentação e não foi possível identificá-la. O motorista do veículo foi levado para o Batalhão da PM para fazer o teste do bafômetro.
O condutor do caminhão relatou para os policiais que tentou evitar o acidente e buzinou antes para a vítima. O trânsito ficou interditado em meia pista e sendo orientado pela PM, mas já foi liberado. Há ainda uma pequena lentidão no local.
BAFÔMETRO FALHOU
A polícia tentou fazer o teste do bafômetro, mas o equipamento falhou no momento. Por isso, o motorista do caminhão foi levado ao batalhão para a realização do mesmo.
A PC foi procurada pela reportagem e informou que a ocorrência está em andamento.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte