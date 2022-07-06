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Crime

Homem é morto a tiros no meio da rua em Guriri, São Mateus

Segundo a Polícia Civil, crime é investigado na DHPP de São Mateus, e, até o momento, nenhum suspeito de cometer foi detido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jul 2022 às 17:00

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 17:00

Homem é morto a tiros no meio da rua em São Mateus
Homem é morto a tiros no meio da rua em Guriri Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi assassinado a tiros no meio da rua na tarde desta quarta-feira (6), em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima já sem vida. A identidade da vítima não foi divulgada. 
O nome da vítima não foi divulgado. Segundo a PM, nenhuma testemunha soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
O crime é investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) São Mateus, segundo a Polícia Civil, e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A corporação também disse que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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