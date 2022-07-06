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Assassinado a facadas

Ciclistas homenageiam cachoeirense morto por filho

Duramir Monteiro Silva, de 56 anos, foi dado como desaparecido em 28 de junho, mas o corpo só foi encontrado na última segunda (4). O filho e a nora da vítima estão presos por envolvimento no crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jul 2022 às 10:29

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 10:29

Ciclistas homenageiam cachoeirense morto por filho e nora
Ciclistas homenageiam cachoeirense morto por filho e nora Crédito: Filipe Vargas
Um grupo de ciclistas se reuniu na noite de terça-feira (5) para homenagear o praticante do esporte Duramir Monteiro Silva, de 56 anos. Ele foi dado como desaparecido em 28 de junho, mas o corpo só foi encontrado nessa segunda-feira (4), em uma cova na cidade de Castelo, no Sul do Estado. O filho confessou que matou o pai e a nora da vítima também foi presa por envolvimento no assassinato em Cachoeiro de Itapemirim.
O grupo de ciclistas se reuniu na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade. Após uma breve oração, o grupo pediu por justiça e depois percorreu as principais ruas de Cachoeiro.

O CRIME

Além de praticar ciclismo, a vítima era motorista de aplicativo e querido na cidade. O crime chocou amigos e familiares. Segundo a Polícia Civil, o filho da vítima, João Vitor Brito Silva, de 24 anos, foi preso na noite de segunda-feira (4) após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária.
Ele confessou que cometeu o crime após, supostamente, o pai tentar agarrar a namorada dele. Segundo o delegado Felipe Vivas, a namorada de João Vitor — que não teve o nome divulgado — é quem teria dado o primeiro golpe de faca contra Duramir. O filho teria seguido com os golpes.
corpo foi enrolado em um edredom, colocado em um carro e levado para o interior de Castelo. O corpo foi queimado em um buraco, por duas vezes, com combustível, comprado pelo filho, com o cartão de Duramir.
Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, os restos mortais do ciclista foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro, porém, serão encaminhados ao Departamento Médico Legal, em Vitória, para fazer exame de DNA e posterior liberação à família.

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