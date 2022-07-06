Ciclistas homenageiam cachoeirense morto por filho e nora Crédito: Filipe Vargas

O grupo de ciclistas se reuniu na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade. Após uma breve oração, o grupo pediu por justiça e depois percorreu as principais ruas de Cachoeiro.

O CRIME

Ele confessou que cometeu o crime após, supostamente, o pai tentar agarrar a namorada dele. Segundo o delegado Felipe Vivas, a namorada de João Vitor — que não teve o nome divulgado — é quem teria dado o primeiro golpe de faca contra Duramir. O filho teria seguido com os golpes.