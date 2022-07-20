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Documentação irregular

Carga de café de quase meio milhão de reais é apreendida em São Mateus

Apreensão ocorreu nesta terça (19), durante operação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A multa para liberação da carga ficou em mais de R$ 199 mil
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 jul 2022 às 16:34

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 16:34

Apreensão aconteceu durante uma operação de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) em São Mateus, nesta terça-feira (19); multa para liberação da carga ficou em mais de R$ 199 mil
A nota fiscal dizia que a carga vinha de Iúna, mas, para os auditores, o motorista admitiu que tinha carregado o caminhão em Colatina Crédito: Divulgação | Secretaria da Fazenda (Sefaz)
Uma carga de café avaliada em quase meio milhão de reais foi apreendida nesta terça-feira (19), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, durante uma operação de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A documentação do produto estava com indícios de irregularidade.
De acordo com a pasta, a carga era avaliada em R$ 496 mil. Pela nota fiscal apresentada pelo motorista, ela tinha origem em Iúna e seguiria para o Estado de Sergipe. Porém, ao ser questionado pelos auditores fiscais, o condutor do caminhão admitiu que o veículo foi carregado no município de Colatina.
“O fato de a nota fiscal apresentar uma informação e o motorista confirmar outra já comprova que o documento apresentado não estava regular. Além disso, a equipe constatou que o documento fiscal é de uma empresa suspeita de ser fantasma”, explicou o auditor fiscal da Receita Estadual Orlando Anastácio, subgerente fiscal da Região Nordeste, que participou da operação.
Toda a carga foi apreendida. A multa para liberação dela ficou em R$ 199.748,12. Na mesma operação, que teve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os auditores autuaram cargas de perfis de alumínio e papeis higiênicos e guardanapos – todos sem notas fiscais.
“A multa para os transportadores dos perfis de alumínio ficou em R$ 50.997,10 e para os de papéis higiênicos e guardanapos, em R$ 17.049,97. Essas duas multas já foram pagas e os produtos liberados”, afirmou Anastácio.
Carga de café de quase meio milhão de reais é apreendida em São Mateus

Cargas de café, papel higiênico e guardanapo são apreendidas

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