Carga de café de quase meio milhão de reais é apreendida em São Mateus

A nota fiscal dizia que a carga vinha de Iúna, mas, para os auditores, o motorista admitiu que tinha carregado o caminhão em Colatina

“O fato de a nota fiscal apresentar uma informação e o motorista confirmar outra já comprova que o documento apresentado não estava regular. Além disso, a equipe constatou que o documento fiscal é de uma empresa suspeita de ser fantasma”, explicou o auditor fiscal da Receita Estadual Orlando Anastácio, subgerente fiscal da Região Nordeste, que participou da operação.