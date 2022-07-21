Suspeitos de aplicar golpe do bilhete premiado em idosos são presos no ES

Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Dois homens, de 32 e 36 anos, e uma mulher, de 38 anos, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de integrarem uma organização criminosa que aplicava o golpe do bilhete premiado. As prisões aconteceram nesta segunda-feira (18) e, de acordo com a corporação, eles priorizavam ter como vítimas pessoas idosas.

Conforme a polícia, com os suspeitos foi encontrado um "kit do bilhete premiado", com vários envelopes blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, uma bolsa malote, várias borrachas de dinheiro e dois bilhetes "premiados" de dois concursos de 2022.

Mais detalhes sobre as prisões serão passados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21).

MULHER TRANSFERIU R$ 200 MIL AO CAIR EM GOLPE

Uma mulher de 76 anos caiu em um golpe do bilhete premiado e foi convencida a transferir R$ 200 mil aos criminosos . Ela passeava com o cachorro no bairro Jardim Camburi, em Vitória, quando foi abordada por dois homens, que contaram uma história para enganá-la. Três pessoas foram detidas no dia 28 de junho em uma agência bancária da Serra tentando sacar o valor.

A neta da vítima, que preferiu não ser identificada, contou, em entrevista à repórter Tarciane Vasconcellos, da TV Gazeta, que um dos golpistas abordou a avó dela e alegou que possuía um bilhete premiado, mas que estava sem documentos e precisava de testemunhas para conseguir receber o valor.

"Ele ( o beneficiado) falou que estava sem documento e se ela poderia ajudá-lo. Ligaram para lá (uma suposta central de atendimento), uma terceira pessoa atendeu o telefone e também conversou com ela e avisou que, se tivesse duas testemunhas, o rapaz poderia pegar o prêmio na loteria. E aí ela foi ajudar", narrou a mulher.

Documento assinado pela vítima autorizando a transferência de R$ 200 mil Crédito: Reprodução

Em seguida, a vítima foi convencida a entrar em um carro com os criminosos e ir até uma agência bancária na Serra para fazer uma transferência no valor de R$ 200 mil para um dos criminosos. Ela teve de assinar um documento autorizando o repasse.