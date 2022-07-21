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Família do crime

Chefe do tráfico de drogas e três parentes são presos em operação em Vila Velha

Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos, apontado como o líder da facção criminosa que comanda o tráfico da região de Grande Santa Rita, em Vila Velha, foi preso junto com a esposa, uma cunhada e outro familiar
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 jul 2022 às 13:07

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 13:07

Líder de organização criminosa foi preso em prédio de alto padrão de Vila Velha
Líder de organização criminosa foi preso em prédio de alto padrão de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Quatro membros de uma mesma família foram presos durante uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (21). Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos, que é apontado como o líder da organização criminosa que comanda o tráfico de drogas da região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, foi preso no prédio onde mora, em Itaparica. A esposa dele, além de uma cunhada e um outro familiar, também foram presos. Todos têm envolvimento em crimes, de acordo com a polícia.
O prédio onde Wende foi preso, segundo a polícia, é um condomínio de alto padrão. A reportagem de A Gazeta teve acesso a vídeos de câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, é possível ver Wende com a esposa e três crianças, que são filhas do casal. Outro vídeo mostra o momento da prisão de Wende. Assista abaixo:
A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, dentre os quais nove pessoas foram presas. Apenas a identidade de Wende foi divulgada.
A operação foi batizada de "Obituary", que, em inglês, significa "obituário". Isso porque os membros da organização criminosa eram conhecidos por enviar fotos dos corpos de rivais assassinados para comprovar que os assassinatos tinham realmente sido consumados.
O delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp), contou à reportagem da TV Gazeta que o nome da operação foi  em razão das fotos, que eram enviadas pelos criminosos para Wende.
Delegado Alan Moreno de Andrade, que comandou a operação em Vila Velha
Delegado Alan Moreno de Andrade, que comandou a operação em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, que comanda a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a operação aconteceu simultaneamente em vários bairros da cidade. A princípio, de acordo com o delegado, dinheiro e veículos foram apreendidos e o material encontrado pela polícia - como drogas e armas - ainda está sendo quantificado.
"São chefes do tráfico de drogas da região, esposa e familiares. São pessoas importantes do tráfico da região. O chefe do tráfico de drogas da região foi preso em um prédio de alto padrão em Itaparica, ele e a esposa dele. Demonstra como esses bandidos trabalham, eles usam a ostentação para angariar mais pessoas para o tráfico de drogas", disse o delegado, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

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