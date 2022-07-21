Chefe do tráfico de drogas e três parentes são presos em operação em Vila Velha

Líder de organização criminosa foi preso em prédio de alto padrão de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Quatro membros de uma mesma família foram presos durante uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (21). Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos, que é apontado como o líder da organização criminosa que comanda o tráfico de drogas da região da Grande Santa Rita, em Vila Velha , foi preso no prédio onde mora, em Itaparica. A esposa dele, além de uma cunhada e um outro familiar, também foram presos. Todos têm envolvimento em crimes, de acordo com a polícia.

O prédio onde Wende foi preso, segundo a polícia, é um condomínio de alto padrão. A reportagem de A Gazeta teve acesso a vídeos de câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, é possível ver Wende com a esposa e três crianças, que são filhas do casal. Outro vídeo mostra o momento da prisão de Wende. Assista abaixo:

A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, dentre os quais nove pessoas foram presas. Apenas a identidade de Wende foi divulgada.

O delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp), contou à reportagem da TV Gazeta que o nome da operação foi em razão das fotos, que eram enviadas pelos criminosos para Wende.

Delegado Alan Moreno de Andrade, que comandou a operação em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, que comanda a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a operação aconteceu simultaneamente em vários bairros da cidade. A princípio, de acordo com o delegado, dinheiro e veículos foram apreendidos e o material encontrado pela polícia - como drogas e armas - ainda está sendo quantificado.