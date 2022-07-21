Facção de chefe do tráfico preso em Vila Velha participou de 11 ataques

Os ataques, de acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, acontecem contra traficantes rivais, normalmente da facção Primeiro Comando de Vitória ( PCV ).

"Essa organização criminosa é investigada por diversos homicídios na região. Já apareceram, nas investigações, pelo menos 11 incidentes de homicídio: não digo que são 11 homicídios porque houve triplo homicídio, por exemplo. Fora vários outros que a DHPP investiga. Esperamos que eles parem, porque se não pararem a gente vai continuar até enfraquecer completamente essa organização", disse o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Logo depois, os militares receberam a informação de que duas outras pessoas foram assassinadas dentro de uma casa, a cerca de 200 metros da escadaria. Na residência, encontraram Francisco Souza Scalzer Netto, de 26 anos, e Luciane Bredoff de Jesus Penha, de 46 anos, mortos.

Escadaria no bairro Jaburuna onde uma das vítimas foi assassinada Crédito: TV Gazeta

Outro crime de repercussão promovido pelo TCP este ano foi a morte de um casal no bairro Planalto, no dia 21 de janeiro . Na época, bandidos armados invadiram dois apartamentos durante a madrugada e assassinaram Jabes César Ribeiro, de 28 anos, e Gabriela Moreira Faqueres, de 16 anos.

À esquerda, Jabes César Ribeiro, de 28 anos; e à direita, a adolescente Gabriela Moreira Faqueres, de 16 anos Crédito: Acervo familiar

MAIS DE 20 MORTES SÓ EM ABRIL EM VILA VELHA

A quantidade de ataques foi aumentando o índice de violência do município, que registrou 21 mortes só no mês de abril, de acordo com o coronel Marcio Celante, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

"Iniciamos uma força-tarefa de ação de inteligência, e através de operações qualificadas como a de hoje foi possível a prisão de traficantes, apreensão de arma de fogo, e principalmente através dessa atividade de inteligência identificar as lideranças desse tráfico de drogas", pontuou.

O secretário reforçou que 60% dos assassinatos que acontecem no Espírito Santo têm relação com o tráfico de drogas. "Além disso, 80% dos homicídios são realizados com a utilização de arma de fogo. Por isso, o trabalho de inteligência foca em apreensão de homicidas e traficantes, buscando a redução desses homicídios."

ENTENDA COMO O TERCEIRO COMANDO PURO SE ORGANIZA

De acordo com a polícia, o TCP não é tão organizado como o PCV, por exemplo – uma das maiores facções criminosas do Estado, com sede no Bairro da Penha . Apesar disso, o grupo conseguiu tomar conta de boa parte dos traficantes que atuam na região da Grande Santa Rita, nos bairros: Alecrim , Santa Rita, Zumbi dos Palmares, Pedra dos Búzios e Planalto.

As principais e mais rentáveis bocas de fumo da região são chamadas Pingo D'água, Beco do Alemão e SB. "Não digo que a gente desarticulou o TCP, que é a bandeira que eles ostentam, porque o TCP é muito fragmentado. Mas com certeza a gente conseguiu desarticular em parte aquela organização que atua na Grande Santa Rita", destacou Gianordoli.

Algumas ruas da Grande Santa Rita são ligadas à organização criminosa rival, o PCV. "Naquela região da Grande Santa Rita existem alguns pontos polarizados em que o grupo que domina não fecha com o TCP. Como são grupos menores, esse maior usa de muita força bélica para atacá-los. Eles usam também parceiros (de outros locais) para realizarem os ataques", detalhou o delegado Alan de Andrade, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

OPERAÇÃO PARA PRENDER OS INTEGRANTES DA GANGUE

A operação realizada nesta quinta-feira cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e prendeu nove pessoas, sendo duas delas em flagrante. Além de Wende e familiares, a polícia conseguiu capturar o gerente do tráfico da boca de fumo Pingo D'água, em Alecrim, e o chefe do tráfico de Jardim Marilândia.

Na casa de Wende, foram apreendidos dois carros: um Honda Civic e um Toyota Corolla. Em outros endereços da gangue, a polícia encontrou quatro armas, sendo dois revólveres de calibre 32, um de calibre 38 e uma pistola 635. Mais de R$ 15 mil em espécie também foram recolhidos durante as buscas.

Outro fato que chamou a atenção foi a apreensão de um camisa com o símbolo da Polícia Civil de Minas Gerais . Segundo as investigações, os bandidos usavam o uniforme em assassinatos e roubos.

Material apreendido na Operação Obituary

Your browser does not support the audio element. Facção de chefe do tráfico preso em Vila Velha participou de 11 ataques

FOTOS DE CORPOS ERAM ENVIADAS PARA CHEFE

"Esse grupo é muito violento, age geralmente com vários indivíduos dentro do veículo. Vários descem do carro, e eles não utilizam apenas uma arma, costumam usar metralhadoras. Há relatos até de fuzil na região", disse o delegado Andrade.