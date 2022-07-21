Dupla rende funcionários e "faz a limpa" em loja de celulares de Piúma

Dois assaltantes armados renderam funcionários de uma loja de celulares no Centro de Piúma , no Sul do Estado , e roubaram do estabelecimento cerca de 30 aparelhos, além de R$ 5 mil em dinheiro, na manhã desta quinta-feira (21). O crime está sendo investigado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que por volta das 9h20 esteve no local para verificar a ocorrência. Segundo a corporação, funcionários do estabelecimento contaram aos policiais que dois indivíduos armados entraram na loja e anunciaram o assalto, roubando os 30 celulares e dinheiro do local.

Segundo a PM, os criminosos fugiram a pé no sentido de onde está localizado o fórum do município. O aparelho celular de um dos vendedores foi encontrado às margens de uma rodovia no bairro Portinho, o que, de acordo com a corporação, sinaliza que a fuga tenha sido no sentido Anchieta ou Guarapari.

A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o crime será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.