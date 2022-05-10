"Porquinho", chefe do tráfico em Pinheiros, é preso em bloqueio policial

Prisão de "Porquinho" ocorreu durante nesta terça-feira (10) em um bloqueio policial em uma estrada de Boa Esperança.

Segundo a Polícia Civil, “Porquinho” é considerado um criminoso de alta periculosidade. No momento da abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado, que estava na cintura do suspeito. Ele não reagiu à prisão.

A Polícia Civil afirmou que o suspeito foi preso em flagrante e por cumprimento de três mandados de prisão já expedidos pela justiça, além de ser interrogado em outros cinco inquéritos policiais. Após os procedimentos na Delegacia de Pinheiros, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde ficará à disposição da Justiça.