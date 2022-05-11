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"Porquinho" na cadeia

Vídeo: cerco policial de "filme" para prender traficante em estrada no ES

Ação aconteceu em uma estrada de Boa Esperança, no Norte do Estado, com 16 agentes. "Porquinho" é considerado pela polícia um criminoso de alta periculosidade

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 09:24

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mai 2022 às 09:24
Um vídeo mostra a ação da Polícia Civil para prender o criminoso conhecido como “Porquinho”, apontado como chefe do tráfico de drogas de bairros de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A cena de perseguição parece de um filme policial, quando a polícia não quer deixar que o alvo consiga fugir. A prisão ocorreu durante um bloqueio em uma estrada de Boa Esperança, na tarde de terça-feira (10), com a participação de 16 policiais.
O homem - que teve apenas o apelido informado - seria o comandante do tráfico nos bairros Jundiá e Nova Jerusalém. “Porquinho” também é investigado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e disparos em via pública — tiroteios que aterrorizaram a população do município.
A operação policial que prendeu "Porquinho" teve apoio de equipes da Polícia Militar, incluindo a Força Tática da PM de Pinheiros e de Montanha. “As investigações revelaram que o suspeito estava trabalhando nesta terça (10) em uma propriedade rural de Boa Esperança e, diante de tal informação, foi montado um bloqueio policial na entrada da cidade. Após a identificação do veículo em que estava o suspeito, foi feita a abordagem e realizada a prisão dele”, contou o delegado de Pinheiros, Eduardo Mota.
Segundo a Polícia Civil, “Porquinho” é considerado um criminoso de alta periculosidade. No momento da abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado, que estava na cintura do suspeito. Ele não reagiu à prisão.
A Polícia Civil afirmou que o suspeito foi preso em flagrante e por cumprimento de três mandados de prisão já expedidos pela justiça, além de ser interrogado em outros cinco inquéritos policiais. Após os procedimentos na Delegacia de Pinheiros, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde ficará à disposição da Justiça.
Cerco policial de filme para prender traficante em estrada no ES

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