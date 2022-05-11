Vídeo: cerco policial de "filme" para prender traficante em estrada no ES

O homem - que teve apenas o apelido informado - seria o comandante do tráfico nos bairros Jundiá e Nova Jerusalém. “Porquinho” também é investigado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e disparos em via pública — tiroteios que aterrorizaram a população do município.

A Polícia Civil afirmou que o suspeito foi preso em flagrante e por cumprimento de três mandados de prisão já expedidos pela justiça, além de ser interrogado em outros cinco inquéritos policiais. Após os procedimentos na Delegacia de Pinheiros, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde ficará à disposição da Justiça.