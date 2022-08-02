Corpo carbonizado em meio a pneus é encontrado em Vila Velha

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado em meio pneus na Estrada do Dique, zona rural de Vila Velha, na tarde desta terça-feira (2).
"Um popular passou pelo local, percebeu que havia um corpo junto de alguns pneus queimados e acionou a PM. O fato foi constatado e a perícia prosseguiu para o local", informou a Polícia Militar, em nota.
Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) estiveram no local. Quando eles chegaram, a fumaça ainda saía do corpo: como estava carbonizado, não era possível identificar o sexo da vítima. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
O cenário descrito pela PM se assemelha ao crime conhecido como "micro-ondas", forma de tortura utilizada por criminosos que queimam as vítimas dentro de pneus até a morte.
LOCAL CONHECIDO
O local onde o corpo foi queimado nesta terça-feira fica perto de onde Bruna Pinheiro foi encontrada, no último dia 19. A mulher foi assassinada a tiros e o corpo achado ao lado de um carro, modelo Toyota Corolla, com a porta do carona e traseira abertas. À época, a vítima foi identificada através de documentos encontrados no veículo e pelas roupas que usava. Não havia informações sobre a motivação do crime.