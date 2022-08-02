Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrada do Dique

Corpo carbonizado em meio a pneus é encontrado em Vila Velha

Uma pessoa que passava pelo local viu a cena e acionou a polícia; investigadores estão no local
Júlia Afonso

Publicado em 

02 ago 2022 às 16:29

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado em meio pneus na Estrada do Dique, zona rural de Vila Velha, na tarde desta terça-feira (2).
"Um popular passou pelo local, percebeu que havia um corpo junto de alguns pneus queimados e acionou a PM. O fato foi constatado e a perícia prosseguiu para o local", informou a Polícia Militar, em nota.
Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) estiveram no local. Quando eles chegaram, a fumaça ainda saía do corpo: como estava carbonizado, não era possível identificar o sexo da vítima. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
O cenário descrito pela PM se assemelha ao crime conhecido como "micro-ondas", forma de tortura utilizada por criminosos que queimam as vítimas dentro de pneus até a morte. 

LOCAL CONHECIDO

O local onde o corpo foi queimado nesta terça-feira fica perto de onde Bruna Pinheiro foi encontrada, no último dia 19. A mulher foi assassinada a tiros e o corpo achado ao lado de um carro, modelo Toyota Corolla, com a porta do carona e traseira abertas. À época, a vítima foi identificada através de documentos encontrados no veículo e pelas roupas que usava. Não havia informações sobre a motivação do crime. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os detalhes do feminicídio que condenou autor a 27 anos de prisão no ES
Imagem de destaque
Rio Branco joga mal e perde na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Vitória perde para o Tombense em casa na estreia da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados