Mulher é presa com 11 kg de maconha na Rodoviária de Vila Velha

Titular do Denarc, o delegado Tarcísio Otoni disse que, neste domingo (31), policiais se deslocaram até a rodoviária. “Identificamos o ônibus em que a suspeita se encontrava e, no momento em que o transporte chegou à rodoviária, por volta das 6h40, realizamos a abordagem da investigada. Diante da fundada suspeita de que trazia consigo substância entorpecente, localizamos e revistamos as bagagens dela e foi quando logramos êxito em encontrar cerca de 11 tabletes e meio de substância semelhante à maconha, pesando, aproximadamente, 11 kg”, explicou.