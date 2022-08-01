Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jockey de Itaparica

Mulher é presa com 11 kg de maconha na Rodoviária de Vila Velha

Jovem de 21 anos era impedida pela Justiça de viajar devido a uma ação penal em que é ré por tráfico de drogas. Ela foi autuada em flagrante por tráfico interestadual
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

01 ago 2022 às 16:24

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:24

Mulher é presa com 11 quilos de maconha na rodoviária de Vila Velha
Durante ação, mala de viagem da suspeita foi apreendida com 11 quilos de maconha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma jovem de 21 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (1°) no Terminal Rodoviário de Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, durante uma abordagem feita pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Com a suspeita, foi apreendida uma mala de viagem com 11 kg de maconha.  
Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu com o intuito de reprimir o tráfico de drogas interestadual. A abordagem foi desencadeada a partir de informações do setor de inteligência do Denarc de que a suspeita estaria realizando viagens de ônibus para trazer drogas ou armas a pedido de traficantes de Vila Velha.
Titular do Denarc, o delegado Tarcísio Otoni  disse que, neste domingo (31), policiais se deslocaram até a rodoviária. “Identificamos o ônibus em que a suspeita se encontrava e, no momento em que o transporte chegou à rodoviária, por volta das 6h40, realizamos a abordagem da investigada. Diante da fundada suspeita de que trazia consigo substância entorpecente, localizamos e revistamos as bagagens dela e foi quando logramos êxito em encontrar cerca de 11 tabletes e meio de substância semelhante à maconha, pesando, aproximadamente, 11 kg”, explicou.

JOVEM É RÉ POR TRÁFICO DE DROGAS

Segundo o delegado, contra a jovem havia uma ordem judicial de proibição de viajar, em razão de uma ação penal em que ela é ré por tráfico de drogas, em abril deste ano. Na ocasião, durante a ação policial, a investigada foi flagrada transportando drogas da cidade do Rio de Janeiro para o município de Vila Velha. “As investigações apontam que a droga tinha a finalidade de abastecer o tráfico local conhecido como ‘favelinha do Ibes’, em Vila Velha”, acrescentou o responsável pela investigação.
A mulher, autuada em flagrante por tráfico interestadual, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), ficando à disposição da Justiça. O Denarc seguirá com as investigações para apurar a participação de outros envolvidos. 

Veja Também

Homem é preso após ameaçar e xingar policiais em praia de Vitória

Polícia investiga furtos de trilhos de trem em Vargem Alta e Cachoeiro

Soldado do Exército é preso por tráfico e tentativa de homicídio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 dicas para estudar para o vestibular com eficiência
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES
Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados