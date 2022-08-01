Mulher é presa com 11 kg de maconha na Rodoviária de Vila Velha

Uma jovem de 21 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (1°) no Terminal Rodoviário de Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, durante uma abordagem feita pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Com a suspeita, foi apreendida uma mala de viagem com 11 kg de maconha.
Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu com o intuito de reprimir o tráfico de drogas interestadual. A abordagem foi desencadeada a partir de informações do setor de inteligência do Denarc de que a suspeita estaria realizando viagens de ônibus para trazer drogas ou armas a pedido de traficantes de Vila Velha.
Titular do Denarc, o delegado Tarcísio Otoni disse que, neste domingo (31), policiais se deslocaram até a rodoviária. “Identificamos o ônibus em que a suspeita se encontrava e, no momento em que o transporte chegou à rodoviária, por volta das 6h40, realizamos a abordagem da investigada. Diante da fundada suspeita de que trazia consigo substância entorpecente, localizamos e revistamos as bagagens dela e foi quando logramos êxito em encontrar cerca de 11 tabletes e meio de substância semelhante à maconha, pesando, aproximadamente, 11 kg”, explicou.
JOVEM É RÉ POR TRÁFICO DE DROGAS
Segundo o delegado, contra a jovem havia uma ordem judicial de proibição de viajar, em razão de uma ação penal em que ela é ré por tráfico de drogas, em abril deste ano. Na ocasião, durante a ação policial, a investigada foi flagrada transportando drogas da cidade do Rio de Janeiro para o município de Vila Velha. “As investigações apontam que a droga tinha a finalidade de abastecer o tráfico local conhecido como ‘favelinha do Ibes’, em Vila Velha”, acrescentou o responsável pela investigação.
A mulher, autuada em flagrante por tráfico interestadual, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), ficando à disposição da Justiça. O Denarc seguirá com as investigações para apurar a participação de outros envolvidos.