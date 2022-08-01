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Cariacica

Soldado do Exército é preso por tráfico e tentativa de homicídio no ES

A Polícia Militar afirmou que, durante uma abordagem da corporação, o homem e outro suspeito atiraram e foi necessário revidar a agressão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:50

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:50

Prédio da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cariacica
Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Helio Filho - Secom/ES
Um soldado do Exército, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio neste domingo (31). Ele e um jovem de 22 anos estavam com armas, entorpecentes, munições e reagiram com tiros a uma abordagem da Polícia Militar.
A Polícia Militar foi acionada no final da tarde deste domingo (31) para verificar a informação de que indivíduos a pé e de motocicletas teriam passado por uma avenida de Flexal I, em Cariacica, portando armas de fogo e realizado disparos.
“Equipes prosseguiram em saturação para a região, onde se depararam com os suspeitos que atiraram, sendo necessário revidar a agressão. Em seguida, os criminosos tomaram fuga por uma região de mata”, informou a Polícia Militar.
A guarnição solicitou apoio de outras equipes e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (NOTAer), sendo dois suspeitos localizados. Com eles foram apreendidas uma pistola calibre 380 com 13 munições, uma pistola 9mm com mira laser e 11 munições, 122 pinos de cocaína, 56 buchas de maconha e duas balaclavas.
Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.
Em nota, a Polícia Civil informou que dois homens, de 22 e 24 anos, foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O QUE DIZ O EXÉRCITO

Também em nota, o Exército informou que “não compactua com esse tipo de atividade, sendo completamente contra os seus valores”. A instituição confirmou que o homem preso é soldado, tem dois anos de quartel, mas estava de férias no momento em que foi preso.
“O 38º Batalhão não tinha conhecimento desse tipo de prática do soldado. Ele foi preso pela polícia, foi levado para a delegacia, vai responder como qualquer cidadão, arcando com as consequências”, afirmou o Exército.
“Por ser militar, ele está preso dentro do Quartel, à disposição da Justiça comum. Internamente, vai ser aberta uma sindicância para apurar o fato. Dependendo da sindicância, ele pode ser até expulso do Exército”, finalizou a nota.

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