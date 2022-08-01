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Na Ilha do Frade

Homem é preso após ameaçar e xingar policiais em praia de Vitória

O homem foi abordado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental na tarde de domingo (31) e ameaçou os agentes. Ele foi preso por desacato, resistência e desobediência
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 ago 2022 às 12:02

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 12:02

Domingo de praias movimentadas em Vitória
Homem foi preso depois de xingar e ameaçar agentes da polícia ambiental na Ilha do Frade Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi preso depois de xingar e ameaçar agentes da Polícia Ambiental durante uma abordagem em uma praia da Ilha do Frade, em Vitória, na tarde deste domingo (31). Segundo a Polícia Civil, ele foi preso pelos crimes de resistência, desobediência e desacato e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Conforme o registro da ocorrência da Polícia Militar, o homem agarrou um dos agentes pela camisa e o ameaçou, dizendo que ele e os outros policiais deveriam tomar cuidado porque ele estava em um grupo e que eles poderiam "se arrepender do que estavam fazendo".
O registro ainda cita que o homem xingou os policiais. Os PMs ambientais acionaram, então, uma equipe da Polícia Militar para prestar apoio.
O homem, então, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, segundo a Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por resistência, desobediência e desacato.

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