Homem é preso após ameaçar e xingar policiais em praia de Vitória

Um homem foi preso depois de xingar e ameaçar agentes da Polícia Ambiental durante uma abordagem em uma praia da Ilha do Frade, em Vitória, na tarde deste domingo (31). Segundo a Polícia Civil, ele foi preso pelos crimes de resistência, desobediência e desacato e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Conforme o registro da ocorrência da Polícia Militar, o homem agarrou um dos agentes pela camisa e o ameaçou, dizendo que ele e os outros policiais deveriam tomar cuidado porque ele estava em um grupo e que eles poderiam "se arrepender do que estavam fazendo".
O registro ainda cita que o homem xingou os policiais. Os PMs ambientais acionaram, então, uma equipe da Polícia Militar para prestar apoio.
O homem, então, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, segundo a Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por resistência, desobediência e desacato.