Acidente em Nova Carapina interdita a BR 101 na Serra; veja vídeo

A Eco101 – concessionária que administra a via – informou que o acidente aconteceu por volta das 9h40 no sentido Vitória e envolveu dois carros. A corporação acionou ambulância, guincho e viatura de inspeção e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Samu estiveram no local.
A concessionária disse que o tráfego de veículos estava funcionando com desvio no trecho.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os dois carros na pista logo após a colisão. Nas imagens, é possível ver que os veículos ficaram com a parte frontal bastante danificada. Veja abaixo:
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado com as novas informações.