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Trânsito

Acidente em Nova Carapina interdita a BR 101 na Serra; veja vídeo

Colisão entre dois carros aconteceu na altura do quilômetro 261 da rodovia federal, na manhã desta quinta-feira (4); pista foi liberada pouco antes do meio-dia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 ago 2022 às 10:43

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 10:43

Acidente interditou a BR 101 no quilômetro 261 nesta quinta (4)
Acidente interditou a BR 101 no quilômetro 261 nesta quinta (4) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros interditou totalmente a BR 101 na altura do quilômetro 261, no bairro Nova Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (4). Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um hospital. Por volta das 11h40, a pista foi liberada.
A Eco101 – concessionária que administra a via – informou que o acidente aconteceu por volta das 9h40 no sentido Vitória e envolveu dois carros. A corporação acionou ambulância, guincho e viatura de inspeção e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Samu estiveram no local.
A concessionária disse que o tráfego de veículos estava funcionando com desvio no trecho.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os dois carros na pista logo após a colisão. Nas imagens, é possível ver que  os veículos ficaram com a parte frontal bastante danificada. Veja abaixo:
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado com as novas informações.

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