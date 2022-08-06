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Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu

Polícia Rodoviária Federal  informou que a interdição deve seguir até a manhã deste domingo (7), quando o veículo será destombado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 ago 2022 às 20:14

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 20:14

Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu
Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta carregada de brita tombou em um acidente na tarde deste sábado (6), no km 91 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O trecho está parcialmente interditado e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição deve seguir até a manhã deste domingo (7), quando o veículo será destombado. Ninguém ficou ferido.
Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu
Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a corporação, o veículo perdeu a direção em uma curva da rodovia. A dinâmica exato do acidente, no entanto, não foi repassada. Com o tombamento da carreta, parte da carga caiu às margens da pista.
A PRF informou que o trecho está sinalizado. O trânsito está sendo desviado para a outra pista, por isso os motoristas precisam ter atenção ao passar na contramão.
Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu
Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta

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