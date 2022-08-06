Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Baixo Guandu

Uma carreta carregada de brita tombou em um acidente na tarde deste sábado (6), no km 91 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O trecho está parcialmente interditado e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição deve seguir até a manhã deste domingo (7), quando o veículo será destombado. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a corporação, o veículo perdeu a direção em uma curva da rodovia. A dinâmica exato do acidente, no entanto, não foi repassada. Com o tombamento da carreta, parte da carga caiu às margens da pista.
A PRF informou que o trecho está sinalizado. O trânsito está sendo desviado para a outra pista, por isso os motoristas precisam ter atenção ao passar na contramão.