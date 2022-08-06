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Motociclista morre em acidente em Itapemirim, Sul do ES

Parte dianteira da moto praticamente 'afundou' no motor da EcoSport. Samu chegou a ser acionado, mas piloto morreu no local da batida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 ago 2022 às 08:40

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 08:40

Batida de frente entre moto e carro em Itapemirim
Veículos se envolveram em colisão frontal Crédito: Redes Sociais
Um motociclista morreu após um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (5) no bairro Santa Helena, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Jadson Carvalho, de 31 anos. 
Testemunhas contaram para os policiais que o Ford EcoSport seguia na via e o motociclista surgiu no sentido contrário fazendo ultrapassagem, quando ocorreu a colisão. A moto bateu de frente. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionada, mas a vítima morreu no local do acidente.
Segundo a PM, um irmão da vítima disse que Jadson e ele estavam em um bar e ingeriram bebida alcoólica. O motorista do EcoSport passou por teste de bafômetro, que deu negativo. Ele teve ferimentos leves.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indício de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
O caso seguirá sob investigação e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
(Com informações da TV Gazeta Sul)

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