Motociclista morre em acidente em Itapemirim, Sul do ES

Veículos se envolveram em colisão frontal Crédito: Redes Sociais

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (5) no bairro Santa Helena, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar , a vítima foi identificada como Jadson Carvalho, de 31 anos.

Testemunhas contaram para os policiais que o Ford EcoSport seguia na via e o motociclista surgiu no sentido contrário fazendo ultrapassagem, quando ocorreu a colisão. A moto bateu de frente. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionada, mas a vítima morreu no local do acidente.

Segundo a PM, um irmão da vítima disse que Jadson e ele estavam em um bar e ingeriram bebida alcoólica. O motorista do EcoSport passou por teste de bafômetro, que deu negativo. Ele teve ferimentos leves.

Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indício de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

O caso seguirá sob investigação e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.