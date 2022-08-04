Falta de chuva causa seca de pastos e eleva morte de gado em Itapemirim

Pastos estão totalmente secos por causa da falta de chuva em Itapemirim e o rebanho sofre com a falta de alimento Crédito: Luiz Gonçalves

Algumas regiões do Espírito Santo sofrem com a estiagem prolongada. Em Itapemirim, no Sul do Estado , a falta de chuva deixa o pasto completamente seco e muitos animais estão morrendo de fome devido à falta de pastagem e até sede.

Segundo as informações divulgadas pela TV Gazeta Sul, em Itapemirim, para onde se olha, o pasto está seco. E desde janeiro, produtores de leite, como a Vera Pires, sofrem com a situação. “Este ano foi um ano de pouca chuva, e a gente está desde o começo do ano com esse período de seca constantemente”, falou a produtora rural.

As 45 vacas da propriedade de Vera, que fica na localidade de Garrafão, estão mais magras. Elas deveriam comer 40 quilos de volumoso por dia, mas a produtora só consegue oferecer 10 quilos.

"É de doer o coração. A minha produção caiu. Eu já cheguei a tirar aqui quase 500 litros de leite. E agora a minha produção caiu mais de 70%" Vera Pires - Produtora rural

A produtora rural Vera Pires tem sofrido com a situação do pasto seco e pouca oferta ao gado Crédito: Luiz Gonçalves

FOME

Além disso, toda a capineira da propriedade foi colhida e serviu de alimentação para os animais. O que sobrou, é uma quantidade muita pequena que somente dá para um período de mais 30 dias. “Quando a chuva vem mesmo, que faz o capim brotar, é só a partir de setembro”, pontuou Vera.

Muitos animais não estão conseguindo esperar a chuva chegar para se alimentar com maior abundância. Uma vaca ficou atolada na beira do córrego e não conseguiu sair, pois estava muito fraca. Ela foi salva, porém os produtores relatam que outros estão morrendo de fome pelos pastos.

Uma vaca ficou atolada e não conseguiu sair. Produtores a ajudaram a resgatar o animal Crédito: Luiz Gonçalves

"A realidade de todo produtor aqui no município de Itapemirim, o que vem chamando a atenção é a mortalidade. É um índice elevado, preocupante, fora do normal por falta alimento, ou seja, os animais estão morrendo de fome. Hoje nós estamos oscilando entre três a cinco animais mortos por dia, em diferentes propriedades" Elizandro Silva - Subsecretário de Agricultura de Itapemirim

Falta de chuva deixa pasto seco e animais estão morrendo de fome em Itapemirim

ALTERNATIVA

Para não ver o rebanho morrer de fome, o produtor rural Israel Lopes tem ido pegar cana-de-açúcar que fica caída na beira da estrada para misturar com a silagem.

Ele disse que se não fosse essa alternativa, os 22 animais não teriam mais o que comer. “A gente sai à procura nas estradas, colhe, limpa para misturar com silagem. Pelo valor do leite não compensa tratar da vaca 100% só com silagem”, pronunciou Lopes.

Animais se alimentam de cana-de-açúcar misturada com silagem como alternativa à falta de pastagem Crédito: Luiz Gonçalves

A fim de ajudar os produtores, a Prefeitura de Itapemirim está fazendo um levantamento da situação, e no primeiro momento, está oferecendo o transporte de silagem gratuito para o produtor que consegue comprar o produto.

Além disso, segundo o subsecretário de Agricultura de Itapemirim, Elizandro Silva, outro tipo de insumo poderá ser uma alternativa para ajudar a resolver o problema. “Está sendo feito estudos técnicos para poder buscar um insumo paliativo para rever a situação dos produtores e atender a todos”, comunicou.

A cana-de-açúcar, que é uma saída de alimentação para os animais, também sofreu com a estiagem. O que foi plantado no início do ano não germinou e o que se tem atualmente são áreas completamente vazias.

"A situação é difícil, chega a ponto de desanimar. Porque é igual o ser humano, a fome ninguém aguenta. Então a gente tem que fazer de tudo para encher a barriga delas (vacas)" Israel Lopes - Produtor rural

Plantação de cana-de-açúcar também é fortemente prejudicada com a falta de chuva Crédito: Luiz Gonçalves

SITUÇÃO DE CALAMIDADE

Para o engenheiro agrônomo Claudio Hauttequest, a situação hoje no município de Itapemirim é de calamidade. “O índice pluviométrico para este ano, para o primeiro semestre, foi de 220 milímetros, quer dizer, bem abaixo do esperado. E praticamente 70% desse índice foi em janeiro e fevereiro, já tem cinco meses que não chove aqui na região. Está comprometendo a colheita e o plantio, então ano que vem terá uma quantidade menor”, informou.

Já a produtora Vera Pires, acredita que essa crise está influenciando o preço do leite. “Para a gente produzir o leite, a gente passa muita dificuldade, porque vem os insumos que está muito caro, o milho está faltando para fazer a ração, a ração está muito cara, em média um saco de 40 quilos está custando R$ 96,00. A gente gasta aqui em média de 90 sacas de farelo por mês”, relatou.

Produtores rurais estão sofrendo com o período das longas estiagens Crédito: Luiz Gonçalves

De acordo com a prefeitura, Itapemirim tem 50 mil cabeças de gado leiteiro e de corte. Esse trabalho com a pecuária corresponde a 30% da arrecadação do município.