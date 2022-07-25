Seca avança em todo o ES e julho termina sem chuva significativa

Monitor mostra que a seca fraca avançou por todo o Espírito Santo em junho Crédito: Incaper

O meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, explica que os prognósticos para o fim de julho apontam para volume de chuva pouco significativo por todo o Sul e Oeste capixaba. Já nas demais áreas do Estado, incluindo a Grande Vitória, as chuvas não devem ser volumosas, prognóstico comum para estes meses mais secos do ano.

“A atuação de um sistema de alta pressão que se localiza próximo à costa do Brasil, dificulta a formação de chuvas e impede o avanço das frentes, que, na ocasião da sua passagem, possibilitaria alguma instabilidade e resultaria em chuva no território capixaba”, analisa Hugo Ramos.

ESTADO COM SECA FRACA

O meteorologista evidencia que o inverno concentra os menores volumes médios de chuvas. “Se falarmos em valores médios mensais, para essa época são esperados normalmente acumulados abaixo dos 100 mm no oeste do Estado e entre 150 e 200 mm no Leste”, explica.

Diante desses baixos volumes de chuva para esta época do ano, Hugo Ramos salienta que a seca fraca avançou por todo o Estado.

“A última atualização do mapa do Monitor de Secas aponta que, no Espírito Santo, em função das anomalias negativas de precipitação nos últimos meses, há seca fraca, indicador mais leve do monitor, que avançou por todo o Espírito Santo”, destaca.