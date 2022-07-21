Fim de semana no ES terá sol, chuva e máximas acima dos 30°C

O sol que predominou nos últimos dias continua no próximo fim de semana no Espírito Santo, causando temperaturas acima dos 30ºC. Mas, como a previsão do Incaper mostra, algumas localidades também podem ter chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia.
Na sexta-feira (22) o sol ainda predomina sol em todo o Estado e não chove. O vento sopra com moderada intensidade do Litoral Sul ao Metropolitano. Na Grande Vitória, a máxima chega aos 31ºC, já no Norte e Sul, atinge 33ºC.
No sábado (23) é esperada chuva fraca e rápida durante o dia nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Na região Noroeste a chuva é esperada a partir da tarde, enquanto na Grande Vitória há chance de chuva passageira à noite. O vento sopra com moderada intensidade do Litoral Sul ao Metropolitano. Para a Grande Vitória, são esperadas máximas de 31ºC, já para o Norte e Sul, 35ºC e 33ºC, respectivamente.
O domingo (24) também terá chuva rápida e fraca em alguns momentos pelas regiões Norte, Nordeste, Noroeste, porção das "Três Santas" na região Serrana e Grande Vitória. O vento acelera um pouco mais no Litoral Sul, podendo ocorrer rajadas. O Incaper ainda não divulgou as temperaturas previstas para este dia.