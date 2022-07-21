Fim de semana no ES terá sol, chuva e máximas acima dos 30°C

Na sexta-feira (22) o sol ainda predomina sol em todo o Estado e não chove. O vento sopra com moderada intensidade do Litoral Sul ao Metropolitano. Na Grande Vitória, a máxima chega aos 31ºC, já no Norte e Sul, atinge 33ºC.

No sábado (23) é esperada chuva fraca e rápida durante o dia nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Na região Noroeste a chuva é esperada a partir da tarde, enquanto na Grande Vitória há chance de chuva passageira à noite. O vento sopra com moderada intensidade do Litoral Sul ao Metropolitano. Para a Grande Vitória, são esperadas máximas de 31ºC, já para o Norte e Sul, 35ºC e 33ºC, respectivamente.