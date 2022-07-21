Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do Incaper

Fim de semana no ES terá sol, chuva e máximas acima dos 30°C

Sol que predominou nos últimos dias continua a aparecer no fim de semana. Mas, segundo o Incaper, virá acompanhado de chuva em algumas localidades
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jul 2022 às 06:31

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 06:31

Vitória - ES - Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi.
Vitória - ES - Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi. Crédito: Vitor Jubini
O sol que predominou nos últimos dias continua no próximo fim de semana no Espírito Santo, causando temperaturas acima dos 30ºC. Mas, como a previsão do Incaper mostra, algumas localidades também podem ter chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia.
Na sexta-feira (22) o sol ainda predomina sol em todo o Estado e não chove. O vento sopra com  moderada intensidade do Litoral Sul ao Metropolitano. Na Grande Vitória, a máxima chega aos 31ºC, já no Norte e Sul, atinge 33ºC.
No sábado (23) é esperada chuva fraca e rápida durante o dia nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Na região Noroeste a chuva é esperada a partir da tarde, enquanto na Grande Vitória há chance de chuva passageira à noite. O vento sopra com moderada intensidade do Litoral Sul ao Metropolitano. Para a Grande Vitória, são esperadas máximas de 31ºC, já para o Norte e Sul, 35ºC e 33ºC, respectivamente. 
O domingo (24) também terá chuva rápida e fraca em alguns momentos pelas regiões Norte, Nordeste, Noroeste, porção das "Três Santas" na região Serrana e Grande Vitória. O vento acelera um pouco mais no Litoral Sul, podendo ocorrer rajadas. O Incaper ainda não divulgou as temperaturas previstas para este dia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados