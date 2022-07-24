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Incaper

Semana vai começar com chuva na Grande Vitória; veja previsão

O Incaper indica que esta segunda-feira (25) pode ter chuva na região Metropolitana do Estado com temperaturas variando entre os 18°C e os 28°C
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 jul 2022 às 15:13

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 15:13

Chuva não dá trégua no Espírito Santo. Registro feito na orla de Camburi, em Vitória
Semana deve começar com chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O sol predominou durante o final de semana no Espírito Santo, mas a semana deve começar com o tempo mudando. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que esta segunda-feira (25) será de chuva na Grande Vitória, com temperaturas variando entre 18ºC e 28ºC.
O instituto aponta que são esperadas chuvas rápidas e fracas em alguns momentos do dia na Grande Vitória e na porção Norte do Espírito Santo, além de parte da área conhecia como "Três Santas" da região Serrana, que engloba os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina.
O Incaper também aponta que deverá haver rajadas de vento no litoral Sul do Estado e ventos com intensidade moderada na Grande Vitória. 

PREVISÃO DO TEMPO POR REGIÃO

  • Grande Vitória: sol entre algumas nuvens, chuva fraca e rápida em alguns momentos, com vento moderado no litoral. A temperatura mínima deverá ser de 18°C e a máxima de 28°C.
  • Região Sul: sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva, com vento forte no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima deverá chegar aos 17°C e máxima até 29°C. Já nas áreas altas, mínima de 15°C e máxima de 26°C.
  • Região Serrana: sol entre algumas nuvens, com chuva fraca e rápida em alguns momentos na porção das "Três Santas". Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima deve ser de 16°C e a máxima de 26°C. Nas áreas altas, mínima de 13°C e máxima de 24°C.
  • Região Norte: chuva fraca e rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 14ºC e máxima de 31°C.
  • Região Noroeste: chuva fraca e rápida em alguns momentos. A temperatura mínima pode chegar a 14°C e máxima nos 30°C.
  • Região Nordeste: chuva fraca e rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 30°C.

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