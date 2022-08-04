Prefeito de Itapemirim deixa UTI de hospital, mas segue internado

Antônio da Rocha Sales, conhecido como Doutor Antônio, prefeito de Itapemirim eleito em junho de 2022 Crédito: Facebook/ Reprodução

O prefeito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Doutor Antônio Rocha (PP), deixou a UTI do Hospital Evangélico de Cachoeiro, segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da prefeitura na manhã desta quinta-feira (4). O estado de saúde dele é estável e ele foi transferido para um quarto.



O chefe do Executivo municipal foi levado ao hospital na quarta-feira (4) após sentir fortes dores no peito dentro de casa. Ele ficou internado na UTI coronariana da unidade. A assessoria não informou qual foi o diagnóstico exato.

O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. No hospital de Cachoeiro, ele passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave.