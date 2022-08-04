Prefeito de Itapemirim deixa UTI de hospital, mas segue internado

O prefeito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Doutor Antônio Rocha (PP), deixou a UTI do Hospital Evangélico de Cachoeiro, segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da prefeitura na manhã desta quinta-feira (4). O estado de saúde dele é estável e ele foi transferido para um quarto.
O chefe do Executivo municipal foi levado ao hospital na quarta-feira (4) após sentir fortes dores no peito dentro de casa. Ele ficou internado na UTI coronariana da unidade. A assessoria não informou qual foi o diagnóstico exato.
O prefeito é médico e tem 55 anos. Após passar mal, ele recebeu os primeiros atendimentos no centro médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações. No hospital de Cachoeiro, ele passou por um cateterismo de urgência e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave.
Doutor Antônio está no cargo há pouco mais de um mês. Ele tomou posse em 1º de julho deste ano após uma eleição suplementar na cidade, ocorrida no mês anterior.
O município de 35.456 eleitores teve novo pleito porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu cassar os mandatos do prefeito eleito em 2020, Thiago Peçanha (Republicanos), o Dr. Thiago, e de seu vice, Nilton Santos, o Niltinho, por abuso de poder político.
Nomeações de servidores que ocorreram no ano eleitoral de 2020 foram consideradas irregulares pela Justiça.