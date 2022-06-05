Doutor Antônio é eleito prefeito de Itapemirim, em eleição fora de época

Antônio da Rocha Sales (Progressistas), conhecido como Doutor Antônio, foi eleito neste domingo (05) o novo prefeito de Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo. O resultado final foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) às 18h11. A nova eleição foi agendada após a chapa vencedora da última eleição, de 2020, ser cassada.

Antônio Da Rocha Sales é do partido Progressistas (PP) Crédito: Divulgação \ TSE

Segundo a Justiça Eleitoral, Doutor Antônio recebeu 13.062 votos, o que equivale a 50,12 % do total de votos válidos. O vice-prefeito é Fabio Dagata (PSB).

Thiago Peçanha, eleito prefeito de Itapemirim em 2020, e o vice dele, Nilton Santos, foram afastados e tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral devido a nomeações de servidores consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura e, entre os estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%. Além de perder o cargo, Thiago se tornou inelegível por oito anos.

Neste domingo, compareceram às urnas 26.716 eleitores, totalizando pouco mais de 75% do eleitorado do município. A votação foi considerada tranquila pelo TRE-ES e nenhuma das urnas eletrônicas foi substituída.

Também concorreram José de Oliveira Lima (PDT), que teve 12.539 votos (48,11%) e Nilton Cesar Soares Santos (PSDB) que teve 460 votos (1,77%).

MOTIVO DA NOVA ELEIÇÃO

A nova eleição foi motivada pela cassação da chapa composta por Thiago Peçanha e Nilton Santos, ambos do Republicanos, após serem condenados por abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 31 de março.



Prefeito e vice foram cassados devido a nomeações de servidores feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura e, entre os estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%. Além de perder o cargo, Thiago se tornou inelegível por oito anos.