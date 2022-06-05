Eleitores de Itapemirim votam neste domingo (5) para eleger o novo prefeito da cidade

Neste domingo (5), Itapemirim elegerá o novo prefeito da cidade Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim

Desde as 7h deste domingo (5), os eleitores de Itapemirim , cidade ao Sul do Espírito Santo, comparecem às urnas para escolher o novo prefeito e seu respectivo vice. A eleição suplementar será realizada até as 17h . A votação ocorre após a cassação do então prefeito, Thiago Peçanha, e do vice, Nilton Santos. Sem filas, os primeiros eleitores compareceram nas seções eleitorais logo no início da manhã.

Segundo as informações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), 35.456 eleitores participarão da eleição suplementar, número que equivale ao total de eleitores do mês de março deste ano. Podem votar quem tem inscrição regular no município, até o dia 5 de janeiro de 2022, conforme diz o art. 91 Lei nº 9504/97.

Três candidatos disputam a Prefeitura de Itapemirim. Entre os nomes está o de Nilton Santos, conhecido como Niltinho, que era vice-prefeito na gestão de Thiago Peçanha. Ambos tiveram o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, mas Nilton não ficou inelegível e, com isso, pode disputar, ao contrário de Peçanha.