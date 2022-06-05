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Eleição suplementar

Eleitores de Itapemirim votam neste domingo (5) para eleger o novo prefeito da cidade

Três candidatos disputam a prefeitura da cidade do Sul do ES; votação ocorre após a cassação do então prefeito Thiago Peçanha e do vice, Nilton Santos. Este último, inclusive, é um dos nomes na disputa do pleito

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 10:54

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 jun 2022 às 10:54
Neste domingo (5), Itapemirim elegerá o novo prefeito da cidade
Neste domingo (5), Itapemirim elegerá o novo prefeito da cidade Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim
Desde as 7h deste domingo (5), os eleitores de Itapemirim, cidade ao Sul do Espírito Santo, comparecem às urnas para escolher o novo prefeito e seu respectivo vice. A eleição suplementar será realizada até as 17h. A votação ocorre após a cassação do então prefeito, Thiago Peçanha, e do vice, Nilton Santos. Sem filas, os primeiros eleitores compareceram nas seções eleitorais logo no início da manhã.
Segundo as informações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), 35.456 eleitores participarão da eleição suplementar, número que equivale ao total de eleitores do mês de março deste ano. Podem votar quem tem inscrição regular no município, até o dia 5 de janeiro de 2022, conforme diz o art. 91 Lei nº 9504/97.
Três candidatos disputam a Prefeitura de Itapemirim. Entre os nomes está o de Nilton Santos, conhecido como Niltinho, que era vice-prefeito na gestão de Thiago Peçanha. Ambos tiveram o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, mas Nilton não ficou inelegível e, com isso, pode disputar, ao contrário de Peçanha.
Além dele, concorrem Antônio Da Rocha Sales (Progressistas), conhecido como “Doutor Antônio”, com Fabio Dagata (PSB) como vice. O terceiro candidato é José de Oliveira Lima (PDT), conhecido como “Zé Lima”. Ele tem na chapa para vice-prefeito Carlinhos de Bricio (Republicanos).

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