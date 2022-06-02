Eleitores de Itapemirim vão às urnas no domingo (5) para escolher prefeito

A votação para eleger prefeito e vice-prefeito será realizada neste domingo (5), em Itapemirim Crédito: Carlos Alberto Silva

Os eleitores do município de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , vão às urnas mais uma vez para escolher os novos prefeito e vice-prefeito da cidade. A votação será realizada neste domingo (5), entre 7h e 17h.

Para votar, é necessário ter um documento oficial com foto e o título de eleitor, ou apresentar os dados da inscrição eleitoral por meio do aplicativo e-Título. O TRE-ES ressalta que, “como não haverá coleta biométrica é importante que o eleitor leve documento com foto para identificação”.

CANDIDATOS

Três candidatos vão disputar a Prefeitura de Itapemirim na eleição suplementar. Entre os nomes na disputa está o de Nilton Santos, conhecido como Niltinho, que era vice-prefeito na gestão de Thiago Peçanha. Ambos tiveram o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, mas Nilton não ficou inelegível e, com isso, pode disputar, ao contrário de Peçanha.

Confira os três que estão na disputa:

Antônio Da Rocha Sales (Progressistas), conhecido como “Doutor Antônio”, tem com vice-prefeito Fabio Dagata (PSB).

Antônio Da Rocha Sales é do partido Progressistas (PP) Crédito: Divulgação \ TSE

Nilton Cesar Soares Santos (PSDB), conhecido como “Niltinho”, tem como vice-prefeito Rogerio Paresqui (MDB).

Nilton Cesar Soares Santos é do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Crédito: Divulgação \ TSE

José de Oliveira Lima (PDT), conhecido como “Zé Lima”, tem com vice-prefeito Carlinhos Dbricio (Republicanos).

José de Oliveira Lima é do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Crédito: Divulgação \ TSE

MOTIVO DA NOVA ELEIÇÃO

A nova eleição foi motivada pela cassação da chapa composta por Thiago Peçanha e Nilton Santos após serem condenados por abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 31 de março. Não cabe recurso à decisão judicial.

Prefeito e vice foram cassados devido a nomeações de servidores feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura e, entre os estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%. Além de perder o cargo, Thiago se tornou inelegível por oito anos.

ORGANIZAÇÃO

O TRE-ES informa que trabalha para que a eleição aconteça de forma organizada e segura. “Os protocolos sanitários definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , em conjunto com médicos e especialistas, serão seguidos no dia da votação”, explica.

Além disso, o Tribunal comunica que, a equipe do cartório da 22ª Zona Eleitoral, com o apoio de unidades do TRE-ES, “conduz de forma responsável o pleito, primando pela lisura e transparência do processo eleitoral e desenvolvendo estratégias para o enfrentamento de informações falsas”.

Ao todo, segundo o TRE-ES, serão 115 seções eleitorais, distribuídas nos 37 locais de votação em Itapemirim, com 15 urnas de reserva. E mais de 681 pessoas – incluindo mesários, auxiliares de eleição, administradores de prédio, terceirizados, servidores da Zona, dos Núcleos de Apoio Técnico e de unidades do TRE-ES – vão contribuir com o processo eleitoral. Haverá também o apoio da Polícia Federal, Militar e Civil.