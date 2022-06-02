Eleitores de Itapemirim vão às urnas no domingo (5) para escolher prefeito

Os eleitores do município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão às urnas mais uma vez para escolher os novos prefeito e vice-prefeito da cidade. A votação será realizada neste domingo (5), entre 7h e 17h.
Segundo as informações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), 35.456 eleitores participarão da eleição suplementar, número que equivale ao total de eleitores do mês de março deste ano. Podem votar quem tem inscrição regular no município, até o dia 5 de janeiro de 2022, conforme diz o art. 91 Lei nº 9504/97.
Para votar, é necessário ter um documento oficial com foto e o título de eleitor, ou apresentar os dados da inscrição eleitoral por meio do aplicativo e-Título. O TRE-ES ressalta que, “como não haverá coleta biométrica é importante que o eleitor leve documento com foto para identificação”.
CANDIDATOS
Três candidatos vão disputar a Prefeitura de Itapemirim na eleição suplementar. Entre os nomes na disputa está o de Nilton Santos, conhecido como Niltinho, que era vice-prefeito na gestão de Thiago Peçanha. Ambos tiveram o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, mas Nilton não ficou inelegível e, com isso, pode disputar, ao contrário de Peçanha.
Confira os três que estão na disputa:
- Antônio Da Rocha Sales (Progressistas), conhecido como “Doutor Antônio”, tem com vice-prefeito Fabio Dagata (PSB).
- Nilton Cesar Soares Santos (PSDB), conhecido como “Niltinho”, tem como vice-prefeito Rogerio Paresqui (MDB).
- José de Oliveira Lima (PDT), conhecido como “Zé Lima”, tem com vice-prefeito Carlinhos Dbricio (Republicanos).
MOTIVO DA NOVA ELEIÇÃO
A nova eleição foi motivada pela cassação da chapa composta por Thiago Peçanha e Nilton Santos após serem condenados por abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 31 de março. Não cabe recurso à decisão judicial.
Prefeito e vice foram cassados devido a nomeações de servidores feitas durante o ano eleitoral de 2020 e consideradas irregulares pela Justiça. Naquele ano, o número de comissionados cresceu 60% na prefeitura e, entre os estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo: 510%. Além de perder o cargo, Thiago se tornou inelegível por oito anos.
Diante disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) aprovou, no dia 11 de março, o calendário eleitoral para a realização das eleições suplementares em Itapemirim, programada para o dia 5 de junho.
ORGANIZAÇÃO
O TRE-ES informa que trabalha para que a eleição aconteça de forma organizada e segura. “Os protocolos sanitários definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em conjunto com médicos e especialistas, serão seguidos no dia da votação”, explica.
Além disso, o Tribunal comunica que, a equipe do cartório da 22ª Zona Eleitoral, com o apoio de unidades do TRE-ES, “conduz de forma responsável o pleito, primando pela lisura e transparência do processo eleitoral e desenvolvendo estratégias para o enfrentamento de informações falsas”.
Ao todo, segundo o TRE-ES, serão 115 seções eleitorais, distribuídas nos 37 locais de votação em Itapemirim, com 15 urnas de reserva. E mais de 681 pessoas – incluindo mesários, auxiliares de eleição, administradores de prédio, terceirizados, servidores da Zona, dos Núcleos de Apoio Técnico e de unidades do TRE-ES – vão contribuir com o processo eleitoral. Haverá também o apoio da Polícia Federal, Militar e Civil.
Eleitores de Itapemirim vão às urnas no domingo para escolher prefeito