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Motorista bate em carro estacionado e capota em Colatina

Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (5), no Centro.  O condutor do carro ligou para o pai, avisou sobre o acidente e depois fugiu do local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 ago 2022 às 15:25

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 15:25

Motorista bate em carro estacionado e capota em Colatina
Motorista bate em carro estacionado e capota em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista perdeu o controle da direção, bateu em um carro estacionado e acabou capotando com o veículo na noite de sexta-feira (5), no Centro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro ligou para o pai, avisou sobre o acidente e fugiu do local. Ninguém ficou ferido.
Imagens mostram o estado em que o carro ficou após o acidente (veja acima). De acordo com a PM, o outro veículo envolvido se deslocou com o impacto da batida e sofreu danos nas laterais, nas rodas e na parte traseira.
A PM informou que foi acionada pelo pai do motorista. O filho havia pedido para o pai ir buscar o veículo. Quando a equipe e o homem chegaram ao local, o condutor já havia fugido. Segundo a corporação, os policiais não conseguiram localizá-lo.

ACIDENTE PARECIDO EM VILA VELHA

Um acidente parecido ocorreu na manhã de sexta-feira (5), no bairro Ataíde, em Vila Velha. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que o veículo branco segue, aparentemente em baixa velocidade, acerta um automóvel que está estacionado e capota.
De acordo com informações da Guarda Municipal, uma mulher e uma criança que estavam no veículo se machucaram. Segundo a corporação, ainda não há informações sobre o que causou o acidente. 
A Polícia Militar informou que a motorista do carro sofreu ferimentos graves em uma das mãos, e foi encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Já sobre a criança não foram repassadas informações.

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