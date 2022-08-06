Morador de Jardim da Penha, adolescente desaparece e família pede ajuda

Allan Gabriel Passamani Vila Real, de 17 anos Crédito: Acervo pessoal

Um adolescente de 17 anos desapareceu desde a madrugada de sexta-feira (5). Morador de Jardim da Penha, em Vitória, Allan Gabriel Passamani Vila Real saiu de casa levando uma mala e uma cachorrinha da raça Pinscher e, desde então, a família não consegue contato ele.

Segundo a mãe, Poliana Passamani Ribeiro, após divulgarem sobre o desaparecimento nas redes sociais, uma pessoa informou ter visto alguém com as mesmas características de Allan Gabriel em Marataízes, na região Sul do Estado, entretanto ainda não há qualquer confirmação sobre o paradeiro do garoto.

“Ontem (sexta), por volta das três da manhã, eu acordei e vi que ele ainda estava acordado. Dei um abraço, um beijo, falei para não ir dormir muito tarde e ele disse para eu não me preocupar e voltar a dormir porque ele ia dormir também. Eu acordei por volta das sete horas, assustada, e bati na porta do quarto dele, mas não atendeu", contou.

A família registrou boletim de ocorrência na polícia e pede ajuda para ter informações sobre o menino. Sabe onde o adolescente está? Acione os familiares por meio dos telefones (27) 99850-0616 ou 27 99829-6507.

“Rodamos o dia todo, estou sem dormir preocupada com ele. Ele levou a cachorrinha e uma mala que estava debaixo da cama da minha mãe, levou os documentos, algumas roupas e R$ 1.200 em dinheiro. Mas ele não sai de casa, não tem amigo com quem a gente possa procurar, o negócio dele é internet. Fiquei sabendo agora que parece que viram ele em Marataízes. Alguém disse que viu uma pessoa com características parecidas e uma cachorrinha, mas não sabemos com certeza", desabafou a mãe.