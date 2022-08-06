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Em Vitória

Morador de Jardim da Penha, adolescente desaparece e família pede ajuda

Allan Gabriel Passamani Vila Real, de 17 anos, saiu de casa na madrugada de sexta-feira (5) e, desde então, parentes estão sem notícias do adolescente
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 ago 2022 às 12:45

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 12:45

Allan Gabriel Passamani Vila Real, de 17 anos, está desaparecido desde a madrugada de 05 de agosto
Allan Gabriel Passamani Vila Real, de 17 anos Crédito: Acervo pessoal
Um adolescente de 17 anos desapareceu desde a madrugada de sexta-feira (5). Morador de Jardim da Penha, em Vitória, Allan Gabriel Passamani Vila Real saiu de casa levando uma mala e uma cachorrinha da raça Pinscher e, desde então, a família não consegue contato ele.
Segundo a mãe, Poliana Passamani Ribeiro, após divulgarem sobre o desaparecimento nas redes sociais, uma pessoa informou ter visto alguém com as mesmas características de Allan Gabriel em Marataízes, na região Sul do Estado, entretanto ainda não há qualquer confirmação sobre o paradeiro do garoto.
“Ontem (sexta), por volta das três da manhã, eu acordei e vi que ele ainda estava acordado. Dei um abraço, um beijo, falei para não ir dormir muito tarde e ele disse para eu não me preocupar e voltar a dormir porque ele ia dormir também. Eu acordei por volta das sete horas, assustada, e bati na porta do quarto dele, mas não atendeu", contou.
A família registrou boletim de ocorrência na polícia e pede ajuda para ter informações sobre o menino. Sabe onde o adolescente está? Acione os familiares por meio dos telefones (27) 99850-0616 ou 27 99829-6507.
“Rodamos o dia todo, estou sem dormir preocupada com ele. Ele levou a cachorrinha e uma mala que estava debaixo da cama da minha mãe, levou os documentos, algumas roupas e R$ 1.200 em dinheiro. Mas ele não sai de casa, não tem amigo com quem a gente possa procurar, o negócio dele é internet. Fiquei sabendo agora que parece que viram ele em Marataízes. Alguém disse que viu uma pessoa com características parecidas e uma cachorrinha, mas não sabemos com certeza", desabafou a mãe.

O que diz a Polícia Civil

As investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até as 14 horas deste sábado (6) ele não foi localizado.

Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Informações também podem ser passadas diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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