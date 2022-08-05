Polícia investiga celular achado em carro de perito desaparecido no ES

Cmainhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta

Após o desaparecimento de Celso, policiais civis foram até o local onde estava o carro incendiado e realizaram perícia técnica do automóvel. Os peritos informaram que um celular, que estava totalmente destruído, foi encontrado dentro do veículo.

A corporação ainda não informou se o celular pertencia ao perito aposentado, mas ressaltou que as investigações seguem em curso. A Polícia Civil informou que o perito aposentado ainda não foi encontrado.

Na manhã desta sexta-feira (5), a reportagem entrou em contato com um parente de Celso, que pediu para não ser identificado. Ele relatou que a família ainda não sabe do paradeiro do aposentado e continua aflita. “O último contato foi na quarta-feira (3), desde então não sabemos mais de nada”, relatou, com a voz embargada.

Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3), era presidente do Jockey Clube Crédito: Jockey Clube/Reprodução

PERITO ERA PRESIDENTE DO JOCKEY CLUBE

Na tarde desta quinta-feira (5), uma fonte do centro hípico relatou ao A Gazeta que o aposentado era um assíduo frequentador do local. "Ele passa a semana aqui, é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele", relata.

Segundo relatos, Celso Marvila Lima passou toda a quarta-feira (3) no Jockey Club e só saiu após as 18 horas. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma.

Segundo funcionários, Celso já foi presidente do Jockey Clube em anos anteriores. Em consulta ao CNPJ do estabelecimento, há a informação que o mandato atual dele completou um ano exatamente nesta quarta-feira (3), dia do desaparecimento.

O sentimento entre os funcionários é de apreensão e preocupação com o sumiço do presidente da organização. "Estamos aflitos com a falta de notícias e respostas", comentaram.

Placa da caminhonete incendiada do perito mostra que automóvel custa mais de R$ 200 mil Crédito: Fabricio Christ

CAMINHONETE AVALIADA EM MAIS DE R$ 200MIL