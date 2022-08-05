Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veículo incendiado

Polícia investiga celular achado em carro de perito desaparecido no ES

Aparelho estava dentro do veículo, achado incendiado nesta quinta-feira (4), na região de Xuri, em Vila Velha. Celso Marvila Lima, de 64 anos, segue desaparecido nesta sexta (5)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 ago 2022 às 11:46

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 11:46

Cmainhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta
A Polícia Civil investiga um celular encontrado dentro do carro de Celso Marvila Lima, de 64 anos, perito aposentado que está desaparecido no Espírito Santo. O veículo foi encontrado incendiado na região de Xuri, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (4), e o aparelho estava totalmente destruído.
Após o desaparecimento de Celso, policiais civis foram até o local onde estava o carro incendiado e realizaram perícia técnica do automóvel. Os peritos informaram que um celular, que estava totalmente destruído, foi encontrado dentro do veículo.
A corporação ainda não informou se o celular pertencia ao perito aposentado, mas ressaltou que as investigações seguem em curso. A Polícia Civil informou que o perito aposentado ainda não foi encontrado.
Na manhã desta sexta-feira (5), a reportagem entrou em contato com um parente de Celso, que pediu para não ser identificado. Ele relatou que a família ainda não sabe do paradeiro do aposentado e continua aflita. “O último contato foi na quarta-feira (3), desde então não sabemos mais de nada”, relatou, com a voz embargada.
Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3), era presidente do Jockey Clube
Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3), era presidente do Jockey Clube Crédito: Jockey Clube/Reprodução

PERITO ERA PRESIDENTE DO JOCKEY CLUBE

Além de ter feito parte do quadro da Polícia Civil por 42 anos, se aposentando em 2020, Celso Marvila Lima é presidente do Jockey Clube do Espírito Santo, localizado em Itaparica, Vila Velha.
Na tarde desta quinta-feira (5), uma fonte do centro hípico relatou ao A Gazeta que o aposentado era um assíduo frequentador do local. "Ele passa a semana aqui, é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele", relata.
Segundo relatos, Celso Marvila Lima passou toda a quarta-feira (3) no Jockey Club e só saiu após as 18 horas. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma.
Segundo funcionários, Celso já foi presidente do Jockey Clube em anos anteriores. Em consulta ao CNPJ do estabelecimento, há a informação que o mandato atual dele completou um ano exatamente nesta quarta-feira (3), dia do desaparecimento.
O sentimento entre os funcionários é de apreensão e preocupação com o sumiço do presidente da organização. "Estamos aflitos com a falta de notícias e respostas", comentaram.
Placa da caminhonete incendiada do perito mostra que automóvel custa mais de R$ 200 mil Crédito: Fabricio Christ

CAMINHONETE AVALIADA EM MAIS DE R$ 200MIL 

A placa encontrada no local onde o veículo incendiado foi localizado mostra que o automóvel é do modelo Mitsubishi L200 4x4 Diesel 2021. Em buscas na internet, a caminhonete ultrapassa o valor de venda de R$ 200 mil. 

Veja Também

Homem é morto a tiros dentro de carro em Maria Ortiz, Vitória

Bandidos de facção fazem médico legista e família reféns na Ilha do Boi

Polícia faz operação para prender procurados por tráfico e homicídios no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Investigações Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a popularidade de Freud e da psicanálise cresce em épocas de crise e autoritarismo como agora
Imagem de destaque
Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória
Imagem de destaque
'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados