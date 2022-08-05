Polícia investiga celular achado em carro de perito desaparecido no ES

A Polícia Civil investiga um celular encontrado dentro do carro de Celso Marvila Lima, de 64 anos, perito aposentado que está desaparecido no Espírito Santo. O veículo foi encontrado incendiado na região de Xuri, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (4), e o aparelho estava totalmente destruído.
Após o desaparecimento de Celso, policiais civis foram até o local onde estava o carro incendiado e realizaram perícia técnica do automóvel. Os peritos informaram que um celular, que estava totalmente destruído, foi encontrado dentro do veículo.
A corporação ainda não informou se o celular pertencia ao perito aposentado, mas ressaltou que as investigações seguem em curso. A Polícia Civil informou que o perito aposentado ainda não foi encontrado.
Na manhã desta sexta-feira (5), a reportagem entrou em contato com um parente de Celso, que pediu para não ser identificado. Ele relatou que a família ainda não sabe do paradeiro do aposentado e continua aflita. “O último contato foi na quarta-feira (3), desde então não sabemos mais de nada”, relatou, com a voz embargada.
PERITO ERA PRESIDENTE DO JOCKEY CLUBE
Além de ter feito parte do quadro da Polícia Civil por 42 anos, se aposentando em 2020, Celso Marvila Lima é presidente do Jockey Clube do Espírito Santo, localizado em Itaparica, Vila Velha.
Na tarde desta quinta-feira (5), uma fonte do centro hípico relatou ao A Gazeta que o aposentado era um assíduo frequentador do local. "Ele passa a semana aqui, é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele", relata.
Segundo relatos, Celso Marvila Lima passou toda a quarta-feira (3) no Jockey Club e só saiu após as 18 horas. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma.
Segundo funcionários, Celso já foi presidente do Jockey Clube em anos anteriores. Em consulta ao CNPJ do estabelecimento, há a informação que o mandato atual dele completou um ano exatamente nesta quarta-feira (3), dia do desaparecimento.
O sentimento entre os funcionários é de apreensão e preocupação com o sumiço do presidente da organização. "Estamos aflitos com a falta de notícias e respostas", comentaram.
CAMINHONETE AVALIADA EM MAIS DE R$ 200MIL
A placa encontrada no local onde o veículo incendiado foi localizado mostra que o automóvel é do modelo Mitsubishi L200 4x4 Diesel 2021. Em buscas na internet, a caminhonete ultrapassa o valor de venda de R$ 200 mil.