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Policial desaparece e carro é encontrado incendiado em Vila Velha

Conhecidos do perito aposentado da Polícia Civil, de 64 anos, disseram à reportagem que desde a noite desta quarta-feira (3) ele não retorna os contatos feitos por familiares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 ago 2022 às 09:05

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 09:05

Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3) Crédito: Reprodução
Um perito aposentado da Polícia Civil, identificado como Celso Marvila Lima, de 64 anos, está desaparecido e o carro dele foi encontrado incendiado na manhã desta quinta-feira (4), em Xuri, Vila Velha. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores que passaram pela região por volta das 20h de quarta-feira (3) viram o veículo pegando fogo.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que as apurações e diligências sobre o desaparecimento do perito estão em andamento e ele ainda não foi localizado. Segundo a PC, Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020, após trabalhar por mais de 42 anos na corporação.
Populares ligaram para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, na noite de quarta-feira (3), relatando o incêndio no veículo. Conforme a apuração da TV Gazeta, uma pessoa próxima do perito falou com ele pela última vez perto de 18h de quarta-feira. Após isso, ninguém mais conseguiu fazer contato com o policial civil aposentado.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. A corporação garante que o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Policial desaparece e carro é encontrado incendiado em Vila Velha

Atualização

04/08/2022 - 10:54
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota com informações sobre o perito aposentado, que está desaparecido. O texto foi atualizado.

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