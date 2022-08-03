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Porte ilegal

Empresário flagrado com armas em carro roubado segue preso no ES

Odorico Donizeth Coelho, de 54 anos, continua no Centro de Triagem de Viana para onde foi levado no dia 26 de julho. Delegacia de Ibatiba já concluiu a investigação e a encaminhou ao Judiciário
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 ago 2022 às 19:09

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 19:09

O empresário Odorico Donizeth Coelho, de 54 anos, preso no último dia 25 com um arsenal dentro de um carro roubado em Ibatiba, foi indiciado pela Polícia Civil do Espírito Santo nesta quarta-feira (3), e segue preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O relatório foi encaminhado à Justiça. Odorico teve a liberdade provisória concedida mediante fiança de R$ 15 mil, mas permanece no Centro de Triagem de Viana, onde está encarcerado desde o dia 26 de julho, pois não pagou o valor estipulado.
Odorico Donizeth Coelho segue preso no Centro de Triagem de Viana
Odorico Donizeth Coelho segue preso no Centro de Triagem de Viana. Com ele a polícia apreendeu armas, munições e até colete balístico Crédito: Montagem | Polícia Militar
De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial foi concluído nesta quarta-feira (3), pela Delegacia de Ibatiba, no Caparaó, que apontou o crime cometido pelo suspeito. Com a conclusão, o passo seguinte é o encaminhamento do documento elaborado pela polícia é ao Poder Judiciário, responsável por julgar o empresário.
Empresário flagrado com armas em carro roubado segue preso no ES
Odorico foi preso depois que agentes da Polícia Militar receberam uma denúncia de que as placas que estavam em um carro, este guinchado, não conferiam com o modelo do veículo. No local, os militares descobriram que o carro havia sido roubado em Vitória no dia 17.
O que foi encontrado no carro:
  • Um colete balístico
  • Uma pistola de calibre 9 mm com 15 munições e lanterna e mira laser acopladas
  • Mais 54 munições
  • Um carregador de pistola
  • Uma máscara de silicone simulando um rosto de idoso
  • Três lazeres
  • Um cassetete retrátil
  • Um par de luvas táticas
  • 11 rojões
  • Um facão
  • 30 lacres de plástico
  • Um kit de chaves mixa
O empresário alegou que andava com o material por segurança desde o episódio com a filha, em 2018. Na época, a jovem de 14 anos levou um tapa no rosto de um sargento da Polícia Militar durante uma discussão de trânsito. Na ocasião, Odorico também foi agredido.
Após a abordagem inicial, os policias conseguiram conversar com o dono do carro que reconheceu Odorico, dizendo que ele havia cometido o assalto.
Odorico foi detido e levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 54 anos, havia sido autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão, o empresário foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
No dia seguinte, em audiência de custódia, o homem teve a liberdade provisória concedida pela Justiça, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 15 mil e cumprimento de outras medidas cautelares.
Nesta quarta-feira (3), data da conclusão do inquérito, a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Justiça. A pasta informou que Odorico Donizeth Coelho, de 54 anos, está preso no Centro de Triagem de Viana.
A reportagem tenta localizar a defesa do empresário indiciado. 

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