Justiça manda soltar empresário preso no ES sob fiança de R$ 15 mil

Empresário preso em Ibatiba Crédito: Divulgação | PM

Odorico esteve envolvido em um episódio que ganhou repercussão no Estado em setembro de 2018, quando a filha dele, com 14 anos na época, levou um tapa no rosto de um sargento da Polícia Militar durante uma discussão de trânsito. Na ocasião, que aconteceu em setembro de 2018, na Serra, o homem também foi agredido.

No termo da audiência de custódia consta que “a defesa, em síntese, requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, com dispensa da fiança arbitrada pela autoridade policial, diante da hipossuficiência do autuado, destacando que o indiciado trabalha e possui residência fixa e a pena máxima em abstrato do delito em cotejo”.

Na decisão, a juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu a liberdade provisória, substituindo a prisão preventiva do autuado pelas medidas cautelares abaixo:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;



proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

recolhimento domiciliar de 20h às 6h;



comparecimento em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;



fiança, que mantenho no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).



Ainda na decisão, também foi determinado que Odorico seja encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e AD (Álcool e outras Drogas) de Laranjeiras “para receber atendimento ambulatorial e para avaliação concerne à saúde mental”, se o empresário pagar a fiança e for solto.

Caso o empresário descumpra qualquer condição imposta na decisão, ele poderá ter a prisão preventiva decretada. “Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da defesa e concedo o benefício da liberdade provisória com fiança, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Após comprovado o pagamento da fiança arbitrada, expeça-se o alvará de soltura”, afirma a juíza no termo da audiência de custódia.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que Odorico Donizeth Coelho permanece no Centro de Triagem de Viana.

PRESO COM ARSENAL EM CARRO ROUBADO

Nesta segunda-feira (25), a Polícia Militar informou que policiais receberam uma denúncia enquanto faziam patrulhamento pela BR 262 , no bairro Novo Brasil, em Cariacica. A informação era de que as placas que estavam em um carro, que estava sendo guinchado, não conferiam com o modelo do veículo.

Uma equipe foi até o local e descobriu que, na verdade, o carro tinha sido roubado em Vitória no último dia 17. "Durante averiguação, foi encontrado com o passageiro do guincho, que usava um colete balístico, uma pistola de calibre 9 mm, com 15 munições e lanterna e mira laser acopladas, além de mais 54 munições, um carregador de pistola, uma máscara de silicone simulando um rosto de idoso, três lazeres, um cassetete retrátil, uma par de luvas táticas, 11 rojões, um facão, 30 lacres de plástico e um kit de chaves mixa", detalhou a PM, em nota.

O empresário alegou aos policiais que andava com o material desde o episódio com a filha, em 2018. "O homem respondeu que após um fato em que sua filha havia sido agredida por um policial militar, ele havia passado a andar de colete e armado, por sua segurança", disse a PM, em nota.

Os agentes conseguiram conversar com o dono do carro, que reconheceu Odorico, dizendo que ele havia cometido o assalto. "Questionado novamente, o suspeito afirmou que estava com todos os materiais ilícitos, pois sua filha havia fugido de casa há sete meses e ele estaria desesperado e tinha recebido informações de que ela estaria no Estado de Minas Gerais , por isso teria roubado o carro com intuito de seguir até lá", completou a nota.

Odorico foi detido e levado para a Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante . A Polícia Civil informa que o suspeito, de 54 anos, conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

A reportagem tenta localizar a defesa do empresário detido.

CASO DA AGRESSÃO EM 2018

À época do episódio das agressões de pai e filha, a Polícia Militar concluiu que o sargento envolvido no caso cometeu crime e deveria ser julgado pela Justiça comum. "O Inquérito Policial Militar (IPM) relativo ao fato foi concluído, com indicativo de crime comum e transgressão à disciplina, e foi encaminhado à Justiça", informou a corporação, na ocasião.