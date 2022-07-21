Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Justiça nega recurso e mantém falência da Ricardo Eletro
Tribunal de São Paulo

Justiça nega recurso e mantém falência da Ricardo Eletro

Empresa tem cerca de R$ 6 bilhões em dívidas, entre bancos, débitos fiscais e trabalhistas, e  promete recorrer da decisão para a presidência do tribunal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jul 2022 às 20:51

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 20:51

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta quinta-feira (21) o recurso da Ricardo Eletro em relação à decretação da falência da empresa. A decisão foi do relator Maurício Pessoa, que cita a fragilidade da fundamentação recursal e a relutância da companhia em aceitar a determinação judicial. Endividada, a varejista quer dar continuidade ao plano de recuperação judicial, mas bancos pediram a falência.
A empresa tem cerca de R$ 6 bilhões em dívidas, entre bancos, débitos fiscais e trabalhistas. A Ricardo Eletro irá recorrer para a presidência do tribunal e, depois, para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em busca de manter seu funcionamento
Ricardo eletro
Ricardo Eletro não tem mais lojas físicas e aposta atualmente no comércio eletrônico Crédito: Divulgação
Sem nenhuma loja física, a companhia aposta atualmente no comércio eletrônico, seguindo uma estratégia de venda de produtos de terceiros, assim como fazem varejistas como Magazine Luiza, Via ou Mercado Livre. No passado, o faturamento da empresa chegou a R$ 10 bilhões ao ano. Atualmente, a receita mensal é estimada em R$ 600 mil.
O fundador da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, saiu do negócio, que hoje está nas mãos do empresário Pedro Bianchi, que veio do fundo Starboard. O executivo busca reverter a decisão da Justiça para seguir com o pagamento de credores estabelecido no plano de recuperação judicial e fazer a varejista renascer das cinzas. A Ricardo Eletro tem passivos trabalhistas, como rescisões contratuais de ex-funcionários, assim como dívidas com os bancos Santander, Itaú e Bradesco.

Veja Também

Ricardo Eletro tem falência decretada novamente pela Justiça

Dona da Ricardo Eletro tem falência suspensa pela Justiça

Com dívidas de R$ 4 bi, Ricardo Eletro protocola plano de recuperação judicial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dividas Justiça Comércio Comércio eletrônico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados