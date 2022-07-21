Justiça nega recurso e mantém falência da Ricardo Eletro

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta quinta-feira (21) o recurso da Ricardo Eletro em relação à decretação da falência da empresa. A decisão foi do relator Maurício Pessoa, que cita a fragilidade da fundamentação recursal e a relutância da companhia em aceitar a determinação judicial. Endividada, a varejista quer dar continuidade ao plano de recuperação judicial, mas bancos pediram a falência.

A empresa tem cerca de R$ 6 bilhões em dívidas, entre bancos, débitos fiscais e trabalhistas. A Ricardo Eletro irá recorrer para a presidência do tribunal e, depois, para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em busca de manter seu funcionamento

Ricardo Eletro não tem mais lojas físicas e aposta atualmente no comércio eletrônico Crédito: Divulgação

Sem nenhuma loja física, a companhia aposta atualmente no comércio eletrônico, seguindo uma estratégia de venda de produtos de terceiros, assim como fazem varejistas como Magazine Luiza, Via ou Mercado Livre. No passado, o faturamento da empresa chegou a R$ 10 bilhões ao ano. Atualmente, a receita mensal é estimada em R$ 600 mil.